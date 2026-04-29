भारतीय व्यंजनों में शामिल हैं ये 5 मील प्रेप रेसिपी, आसान हैं बनाना

मील प्रेप एक ऐसा तरीका है, जिससे आप अपने खाने को पहले से तैयार कर लेते हैं ताकि आपको हर दिन खाना बनाने में समय बर्बाद न करना पड़े। इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि आप सेहतमंद और संतुलित आहार भी ले सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ भारतीय मील प्रेप रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं और इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं।

#1 दाल मखनी दाल मखनी एक प्रसिद्ध पंजाबी व्यंजन है, जिसे आप मील प्रेप के रूप में बना सकते हैं। इसके लिए काली दाल, राजमा और मक्खन का उपयोग किया जाता है। इसे बनाने के लिए रातभर पानी में भिगोई हुई दाल और राजमा को प्रेशर कुकर में पकाया जाता है, फिर इसमें टमाटर, प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाकर धीमी आंच पर पकाया जाता है। इसे 5-6 दिन तक फ्रिज में स्टोर किया जा सकता है।

#2 चावल पुलाव पुलाव एक ऐसा व्यंजन है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं और इसे भी मील प्रेप के रूप में स्टोर कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए बासमती चावल, सब्जियां (आलू, गाजर, मटर आदि) और मसालों का उपयोग किया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सब्जियों को भूनें, फिर चावल डालकर पकाएं। इसे 3-4 दिन तक एयरटाइट डिब्बे में स्टोर किया जा सकता है।

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#3 पालक पनीर पालक पनीर एक पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप मील प्रेप के रूप में स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए पालक को उबालकर पीसें और इसे प्याज-टमाटर की ग्रेवी में पनीर के टुकड़े डालकर पकाएं। इस व्यंजन को 5-6 दिन तक फ्रिज में स्टोर किया जा सकता है। इसे गर्मागर्म रोटी या चावल के साथ परोसें। यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

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#4 छोले मसाला छोले मसाला एक पारंपरिक व्यंजन है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सफेद चनों को रातभर पानी में भिगोकर सुबह उबाल लें, फिर प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसालों का उपयोग करके ग्रेवी तैयार करें। इसमें उबले हुए छोले मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं। इसे 4-5 दिन तक एयरटाइट डिब्बे में स्टोर किया जा सकता है। इसे गर्मागर्म रोटी या चावल के साथ परोसें।