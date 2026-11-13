सर्दियों में स्नैकिंग के लिए बेहतरीन हैं ये 5 मखाना रेसिपी, जानिए इनकी रेसिपी
क्या है खबर?
मखाना एक पौष्टिक स्नैक है, जो सर्दियों में खासतौर से लोकप्रिय होता है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है। आज हम आपको मखाने से बनने वाली कुछ ऐसी रेसिपी बताएंगे, जो आपके स्नैकिंग समय को और भी मजेदार बना सकती हैं। इन रेसिपी को बनाना आसान है और ये आपके परिवार और दोस्तों को भी पसंद आएंगी।
#1
मखाना खीर
मखाना खीर एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले मखानों को घी में भून लें, फिर दूध में उबालें और चीनी मिलाएं। इसके बाद इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालें। इसे धीमी आंच पर पकने दें जब तक कि खीर गाढ़ी न हो जाए।
यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
#2
मखाना टिक्का
मखाना टिक्का एक बेहतरीन शुरुआत के लिए स्नैक है, जिसे आप किसी भी पार्टी या खास अवसर पर बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले मखानों को दही और मसालों के मिश्रण में मैरीनेट करें, फिर उन्हें सींक पर लगाकर तैयार करें। ओवन या तवे पर सेकें जब तक कि टिक्के सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं।
यह स्नैक न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है, जिससे यह आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगा।
#3
मखाना चाट
चाट तो हर किसी को पसंद आती है, ऐसे में मखाना चाट क्यों न बनाई जाए?
इसके लिए सबसे पहले भुने हुए मखानों को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लें, फिर उसमें उबले हुए आलू, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च मिलाएं। ऊपर से इमली की चटनी, हरी चटनी और चाट मसाला छिड़कें।
इस चाट को ठंडा-ठंडा परोसें ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। यह चाट न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
#4
मखाना नमकीन
मखाना नमकीन एक कुरकुरा स्नैक है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले मखानों को घी में भून लें, फिर उसमें मूंगफली, चना दाल, उड़द दाल और काजू मिलाएं। ऊपर से करी पत्ते और हरी मिर्च डालें। नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर छिड़कें और अच्छे से मिलाएं।
इसे धीमी आंच पर कुछ मिनट तक भूनें जब तक कि सभी सामग्री कुरकुरी न हो जाएं।
#5
मखाना कटलेट
मखाना कटलेट एक बेहतरीन स्नैक है, जिसे आप शाम की चाय या कॉफी के साथ परोस सकते हैं।
इसके लिए उबले हुए आलू, मैश किए हुए मखाने, हरी धनिया, हरी मिर्च और मसालों को मिलाकर छोटे-छोटे टुकड़े बना लें। इन्हें तेल में सुनहरा भूरा होने तक तल लें।
यह कटलेट कुरकुरे और स्वादिष्ट हैं, जिससे ये आपके स्नैकिंग समय को खास बना देंगे। इन सभी रेसिपी को आजमाएं और अपने परिवार और दोस्तों को खुश करें।