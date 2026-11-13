सर्दियों में स्नैकिंग के लिए बेहतरीन हैं ये 5 मखाना रेसिपी, जानिए इनकी रेसिपी

मखाना टिक्का एक बेहतरीन शुरुआत के लिए स्नैक है, जिसे आप किसी भी पार्टी या खास अवसर पर बना सकते हैं।

इसके लिए सबसे पहले मखानों को दही और मसालों के मिश्रण में मैरीनेट करें, फिर उन्हें सींक पर लगाकर तैयार करें। ओवन या तवे पर सेकें जब तक कि टिक्के सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं।

यह स्नैक न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है, जिससे यह आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगा।