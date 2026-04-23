भारतीय घरों में आसानी से बनाए जा सकते हैं ये 5 लंच व्यंजन, जानिए रेसिपी

आजकल लोग अपने लंच के लिए सेहतमंद और स्वादिष्ट विकल्प खोज रहे हैं। ऐसे में क्यों न कुछ ऐसे लंच व्यंजन बनाए जाएं, जो न केवल स्वादिष्ट बल्कि बनाने में आसान और जल्दी तैयार हो सकें? इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे भारतीय लंच व्यंजनों की विधि बताएंगे, जिन्हें आप 15-20 मिनट में तैयार कर सकते हैं और ये आपके रोजमर्रा के खाने में बदलाव भी ला सकते हैं।

#1 मसाला उपमा उपमा एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय नाश्ता है, जिसे आप लंच में भी आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को हल्का-सा भून लें, फिर एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें राई, उड़द दाल, चना दाल, मूंगफली डालें और उन्हें सुनहरा होने तक भूनें। अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च और करी पत्ते डालें। इसके बाद पानी और नमक मिलाकर उबालें, फिर इसमें भुनी हुई सूजी डालकर पकाएं। यह व्यंजन स्वाद और सेहत का अनूठा मेल है।

#2 पनीर भुर्जी पनीर भुर्जी प्रोटीन से भरपूर व्यंजन है, जिसे आप झटपट बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, फिर उसमें बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, शिमला मिर्च डालकर भूनें। अब इसमें टमाटर भी डालें और मसाले जैसे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर मिलाएं। इसके बाद कदूकस किया हुआ पनीर डालकर अच्छे से मिलाएं और पकने दें। अंत में हरा धनिया डालकर गर्मागर्म परोसें।

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#3 लोबिया करी लोबिया करी एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले लोबिया को रातभर पानी में भिगोकर रख दें, फिर उसे प्रेशर कुकर में उबाल लें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, फिर उसमें जीरा, प्याज, अदरक-लहसुन पेस्ट, टमाटर पेस्ट और मसाले जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला डालकर भूनें। इसके बाद उबली हुई लोबिया डालकर अच्छी तरह मिलाएं और कुछ मिनट पकाने के बाद इसे गर्मागर्म परोसें।

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#4 आलू की सब्जी आलू की सब्जी एक ऐसी सब्जी है, जिसे हर कोई पसंद करता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आलू को उबालकर छील लें, फिर एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, उसमें जीरा, हींग, हरी मिर्च डालें। अब इसमें कटे हुए आलू डालें और नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर मिलाकर अच्छे से पकाएं। थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें हरा धनिया डालें और इसे गर्मागर्म रोटी या पराठे के साथ परोसें।