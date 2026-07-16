लंबे बालों वाले ये 5 कुत्ते की प्रजातियां दिखती हैं बहुत प्यारी, जानिए इनके बारे में
क्या है खबर?
कुत्ते की कई प्रजातियां होती हैं, जिनमें से कुछ की लंबी और खूबसूरत फर होती है। इनका लुक और स्वभाव दोनों ही बहुत आकर्षक होते हैं। अगर आप किसी लंबे बाल वाले कुत्ते की प्रजाति को अपनाना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए है। हम आपको कुछ ऐसी प्रजातियों के बारे में बताएंगे, जो न केवल देखने में सुंदर हैं, बल्कि बेहद प्यारी भी होती हैं।
#1
ल्हासा अपसो
ल्हासा अपसो एक तिब्बती कुत्ते की प्रजाति है, जो अपनी लंबी और घनी फर के लिए जानी जाती है।
इनका स्वभाव बहुत ही शांत और दोस्ताना होता है। ल्हासा अपसो को नियमित हल्की फुल्की कसरत की जरूरत होती है ताकि वे फिट रह सकें।
इनकी देखभाल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि इनकी फर उलझ सकती है, लेकिन इनकी प्यारी आंखें और मासूमियत आपके दिल को छू लेगी।
#2
शिह त्जू
शिह त्जू एक चीनी कुत्ते की प्रजाति है, जिनकी लंबी फर बहुत ही आकर्षक लगती है। इनका स्वभाव भी काफी मिलनसार होता है और ये परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं।
शिह त्जू को ज्यादा कसरत की जरूरत नहीं होती, लेकिन इन्हें नियमित रूप से ब्रश करना जरूरी है ताकि उनकी फर उलझे न।
इनकी छोटी-छोटी हरकतें आपको हंसने पर मजबूर कर देंगी और आपका दिल जीत लेंगी।
#3
कोटोन डी टुलियर
कोटोन डी टुलियर एक फ्रांसीसी कुत्ते की प्रजाति है, जिनकी सफेद रंग की लंबी फर बहुत ही सुंदर दिखती है।
इनका स्वभाव भी काफी खुशमिजाज होता है और ये बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कोटोन डी टुलियर को नियमित रूप से ब्रश करना चाहिए ताकि उनकी फर साफ-सुथरी रहे और उलझे नहीं।
इनकी मासूमियत भरी आंखें और प्यारी मुस्कान आपके दिल को छू लेंगी।
#4
बेडलिंगटन टेरियर
बेडलिंगटन टेरियर एक ब्रिटिश कुत्ते की प्रजाति है, जिनकी काली-सफेद रंग की लंबी फर बहुत ही खास लगती है।
इनका स्वभाव भी काफी सक्रिय होता है और ये बहुत खेल-कूद करते रहते हैं। बेडलिंगटन टेरियर को ज्यादा कसरत की जरूरत नहीं होती, लेकिन इन्हें नियमित रूप से ब्रश करना जरूरी है ताकि उनकी फर उलझे न।
इनकी ऊर्जावान हरकतें आपको हंसने पर मजबूर कर देंगी और आपका दिल जीत लेंगी।
#5
अफगान हाउंड
अफगान हाउंड एक अफगानिस्तानी कुत्ते की प्रजाति है, जिनकी लंबे बालों वाली फर बेहद आकर्षक दिखती है।
इनका स्वभाव भी काफी स्वतंत्र होता है और ये अपनी मर्जी से जीना पसंद करते हैं। अफगान हाउंड को ज्यादा कसरत की जरूरत नहीं होती, लेकिन इन्हें नियमित रूप से ब्रश करना जरूरी है ताकि उनकी फर उलझे न।
इनकी शाही अंदाज और खूबसूरती आपके दिल को छू लेंगी।