दुनिया की शीर्ष 50 चायों में शामिल हैं ये 5 देसी चाय, पी कर आएगा आनंद
क्या है खबर?
टेस्ट एटलस ने इस साल के लिए दुनिया की 50 सबसे मशहूर चाय की सूची जारी की है। इसमें भारत में बनाई जाने वाली 5 चाय को जगह दी गई है, जो हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। आपको जानकर खुशी होगी की हम सभी को पसंद आने वाली चाय मसाला को पहला स्थान मिला है। आइए इस लेख में उन 5 चाय के बारे में विस्तार से जानते हैं, जो देश का गौरव बढ़ा रही हैं।
#1
चाय मसाला
हम सभी के घरों में चाय मसाला यानि मसाला चाय ही बनाई जाती है। यह मीठी, मसालेदार और कड़क चाय होती है, जिसमें कई तरह की जड़ी-बूटियां मिलाई जाती हैं। इसके अनोखे स्वाद की वजह से इसे टेस्ट एटलस ने सूची में पहला स्थान दिया है। इसे बनाने के लिए इलायची, लौंग, तेज पत्ता, जायफल, दालचीनी, अदरक और लेमन ग्रास आदि जैसी जड़ी-बूटियां इस्तेमाल की जा सकती हैं। इनका चुनाव आप अपने मुताबिक कर सकते हैं।
#2
दार्जिलिंग चाय
दार्जिलिंग की चाय को 'चाय की रानी' भी कहा जाता है। यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में उगाई जाती है और इसकी खुशबू बहुत ही खास होती है। दार्जिलिंग की चाय हल्की और सुगंधित होती है, जो इसे अन्य चायों से अलग बनाती है। इसमें कैफीन की मात्रा कम होती है, जिससे यह सेहत के लिए फायदेमंद मानी जाती है। इस चाय को सूची में 6ठे स्थान पर रखा गया है।
#3
असम चाय
असम की चाय अपनी गहरी रंगत और कड़क स्वाद के लिए जानी जाती है। यह चाय असम के ऊंचे पहाड़ों पर उगाई जाती है और कैमेलिया साइनेंसिस की पत्तियों से बनती है। इसमें कैफीन की मात्रा अधिक होती है, जो इसे सुबह के समय पीने के लिए उपयुक्त बनाती है। असम की चाय का स्वाद कड़वा और गहरा होता है और रंग काला होता है। इस साल की सूची में यह चाय 13वें स्थान पर है।
#4
कांगड़ा चाय
कांगड़ा की चाय हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी क्षेत्र में उगाई जाती है। इसमें हल्की खुशबू और मीठा स्वाद होता है। इस चाय को बनाने में कोई विशेष सामग्री नहीं मिलाई जाती, जिससे इसका असली स्वाद बरकरार रहता है। इस साल की सूची में इस चाय को 41वें स्थान पर रखा गया है। इसे हिमाचल प्रदेश के छोटे इलाकों में फैले बागानों में ही उगाया जाता है, जो परिवारों के निजी बागान होते हैं।
#5
नून चाय
कश्मीर की नून चाय का गुलाबी रंग और नमकीन स्वाद इसे सबसे अलग बनाते हैं। ऐसे में जाहिर-सी बात है कि यह खास चाय इस सूची का हिस्सा होगी ही। टेस्ट एटलस ने इसे 43वें स्थान पर रखा है। इसे बनाने के लिए हरी चाय को उबालकर उसमें एक चुटकी नमक, बेकिंग सोडा और चाहें तो दूध मिलाया जाता है। चाय की पत्तियों में मौजूद प्राकृतिक पिगमेंट, बेकिंग सोडा और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रतिक्रिया से यह गुलाबी हो जाती है।