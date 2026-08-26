लिविंग रूम की इन 5 गलतियों से घर का माहौल लगता है छोटा

भारी फर्नीचर का चयन करने से लिविंग रूम का माहौल बोझिल लग सकता है।

छोटे और हल्के फर्नीचर का चयन करें, जो आसानी से इधर-उधर किए जा सकें। इससे न केवल जगह खुली-खुली लगेगी बल्कि आपको आरामदायक भी महसूस होगा।

नहल्के फर्नीचर से लिविंग रूम में जगह की कमी महसूस नहीं होगी और यह अधिक व्यवस्थित भी लगेगा। इसके अलावा हल्के फर्नीचर से सफाई करना भी आसान हो जाता है, जिससे आपका लिविंग रूम हमेशा साफ-सुथरा रहेगा।