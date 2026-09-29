सर्दियों में रहेंगे स्वस्थ, अपनी जीवनशैली में करें ये बदलाव
क्या है खबर?
सर्दियों में ठंड बढ़ने के कारण शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। इसके अतिरिक्त इस मौसम में खाने-पीने की आदतें और दिनचर्या भी बदल जाती है। सर्दियों में ठंड से बाहर रहना और गर्माहट बनाए रखना जरूरी है। आइए आज हम आपको सर्दियों में अपनाई जाने वाली 5 ऐसी आदतों के बारे में बताते हैं, जो आपके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने में मदद कर सकती हैं।
#1
गर्म पानी से करें दिन की शुरूआत
सुबह उठते ही एक गिलास गर्म पानी पीना बहुत फायदेमंद हो सकता है। यह न केवल शरीर को तरोताजा करता है, बल्कि पाचन को भी सुधार सकता है।
गर्म पानी पीने से शरीर के हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं और त्वचा पर निखार आता है।
इसके अतिरिक्त यह खून साफ करने में भी मदद कर सकता है। सर्दियों में गर्म पानी का सेवन करने से शरीर को गर्माहट मिलती है और ठंड से दूर रखा जा सकता है।
#2
नाश्ते में शामिल करें पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ
सर्दियों में नाश्ते में पोषक तत्वों से भरपूर खाने को शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आप नाश्ते में गाजर, चुकंदर और मूली जैसी सब्जियों या फिर सूखे मेवों का सेवन कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त आप नाश्ते में दलिया और ओट्स भी खा सकते हैं। यह पाचन को सुधारने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद कर सकते हैं। सर्दियों में यह आदत आपको ऊर्जावान बनाए रख सकती है।
#3
गर्म कपड़े पहनें
सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए गर्म कपड़े पहनना जरूरी है। इसके लिए आप गर्म जैकेट, स्वेटर, मफलर और टोपी पहन सकते हैं।
ठंड से बाहर रहने के लिए गर्म कपड़े पहनना जरूरी है क्योंकि बाहर का तापमान बहुत कम होता है और इससे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है।
विशेष रूप से गले, सिर और हाथों को गर्म रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हिस्से जल्दी ठंड लगने के लिए संवेदनशील होते हैं।
#4
रोजाना 15 से 30 मिनट तक जरूर करें व्यायाम
सर्दियों में रोजाना 15 से 30 मिनट तक व्यायाम करने से शरीर को गर्माहट मिल सकती है और ठंड से बचाव हो सकता है।
आप चाहें तो सुबह या शाम के समय अपने पसंदीदा खेलों का अभ्यास कर सकते हैं या फिर दौड़ना, रस्सी कूदना, साइकिल चलाना आदि कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त आप योग और स्ट्रेचिंग का अभ्यास भी कर सकते हैं। इससे शरीर में लचीलापन और ताकत भी आती है।
#5
भरपूर मात्रा में पानी का करें सेवन
सर्दियों में शरीर को तरोताजा रखने के लिए भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करना जरूरी है। यह पाचन को सुधारने, त्वचा पर निखार लाने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है।
इसके अतिरिक्त यह शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में भी सहायक है। सर्दियों में 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। साथ ही नारियल पानी, ताजे फल और सब्जियों का रस भी पीना चाहिए।