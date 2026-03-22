गर्मी की छुट्टियों में घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 कम प्रसिद्ध पहाड़ी जगह

गर्मी की छुट्टियां आते ही लोग घूमने की योजना बनना शुरू कर देते हैं। इस समय देश के कई हिस्सों में गर्मी अपने चरम पर होती है, जिस वजह से लोग पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं। लोग पहाड़ों पर लोकप्रिय पर्यटन स्थलों की ओर रुख करते हैं, जिनकी भीड़ के कारण घूमना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आपको इनकी जगह इन 5 कम प्रसिद्ध जगहों का रुख करना चाहिए, जो यात्रा के लिए आदर्श स्थान हैं।

#1 किन्नौर हिमाचल प्रदेश का किन्नौर एक सुंदर और शांत जगह है, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जानी जाती है। यह जगह बर्फ से ढके पहाड़ों, हरे-भरे खेतों और साफ आसमान के बीच स्थित है। यहां आप पैदल यात्रा, कैम्पिंग और फोटो खींचने का आनंद ले सकते हैं। यहां जा कर किन्नौर की संस्कृति और परंपराओं को जानने का भी मौका मिल सकता है। यहां का शांत माहौल आपको सुकून भरे पल दे सकता है।

#2 लैंसडाउन उत्तराखंड में स्थित लैंसडाउन एक खूबसूरत पहाड़ी स्थल है, जो अपनी शांति और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर है। यह जगह भारतीय सेना के गढ़वाल राइफल्स के मुख्यालय के रूप में जानी जाती है। यहां की हरियाली, नीला आसमान और ठंडी हवा पर्यटकों को आकर्षित करती है। लैंसडाउन में आप पैदल यात्रा, पक्षी देखना और स्थानीय बाजारों में घूमने का आनंद ले सकते हैं। यहां के खूबसूरत नजारे आपके दिल में बस जाएंगे।

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#3 माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी स्थल माउंट आबू गर्मियों में घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है। यह अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है और यहां का मौसम हमेशा सुहावना रहता है। माउंट आबू में नक्की झील, दिलवाड़ा मंदिर, गुरु शिखर जैसी कई आकर्षक जगहें हैं, जो आपके सफर को यादगार बना सकती हैं। यहां आकर आप प्रकृति की गोद में कुछ सुकून भरे पल बिता सकते हैं। साथ ही यहां राजस्थानी संस्कृति देखने का मौका भी मिलता है।

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#4 चोपता उत्तराखंड में स्थित चोपता ऋषिकेश से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यह जगह अपनी हरियाली और ठंडी हवा के लिए मशहूर है। चोपता से तुंगनाथ, चंद्रशिला और कुंडलिका आदि जैसी पैदल यात्राओं की शुरूआत होती है। यहां आकर आप पैदल यात्रा, कैम्पिंग और फोटो खींचने का आनंद ले सकते हैं। चोपता में आप प्राकृतिक खूबसूरती का अनुभव कर सकते हैं और यहां का शांत माहौल आपको सुकून भरे पल दे सकता है।