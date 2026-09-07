घर पर हेयर रिंस बनाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं ये 5 पत्तियां

करी पत्ता विटामिन और कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, जो बालों की बढ़त के लिए जरूरी होते हैं। इसमें मौजूद तत्व बालों के झड़ने को रोकते हैं और उन्हें स्वस्थ रखते हैं।

इसके लिए एक कप पानी में कुछ करी पत्ता डालकर उबालें, फिर इसे ठंडा करके अपने सिर धोने के बाद लगाएं। इससे आपके बाल नरम और चमकदार बनेंगे।

इसके अलावा करी पत्ता सिर की त्वचा को पोषण देता है और बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है।