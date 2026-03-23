गर्मी से राहत दिलाएंगे ये 5 इटालियन अफोगाटो डेजर्ट, स्वाद चखकर चाटते रह जाएंगे उंगलियां

इटली का पारंपरिक मीठा व्यंजन अफोगाटो बेहद ही लोकप्रिय हो चुका है। इसका स्वाद और ठंडक गर्मियों की शाम को और भी मजेदार बना देती हैं। इस मिठाई को आइसक्रीम की मदद से बनाया जाता है, जिसकी वजह से यह ठंडक प्रदान करता है। आइए आज हम आपको अफोगाटो के 5 अलग-अलग प्रकारों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इनका स्वाद चखने के बाद आप इन्हें बार-बार बनाएंगे।

#1 कॉफी अफोगाटो कॉफी अफोगाटो बनाने के लिए सबसे पहले एक कप स्ट्रांग कॉफी बनाएं और उसे थोड़ा ठंडा होने दें। अब एक गिलास में वनीला आइसक्रीम रखें और ऊपर से गर्म कॉफी डालें। इस मिठाई को तुरंत परोसें, ताकि आइसक्रीम पिघल न जाए। कॉफी का कड़वा स्वाद और आइसक्रीम की मलाईदार मिठास का मेल इसे बहुत ही खास बनाता है। ध्यान रहे कि आपको कॉफी बनाते समय उसमें दूध नहीं डालना है।

#2 चॉकलेट अफोगाटो चॉकलेट अफोगाटो बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में दूध, चीनी और कोको पाउडर मिलाकर गर्म करें। इसे तब तक पकाएं जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। अब इसमें थोड़ा-सा वनीला एसेंस डालें और इसे ठंडा होने दें। एक गिलास में वनीला आइसक्रीम रखें और ऊपर से गर्म चॉकलेट सॉस डालें। इसके बाद इस मिठाई को तुरंत परोसें। चॉकलेट की मिठास और आइसक्रीम का मलाईदार स्वाद आपको बहुत पसंद आएगा।

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#3 बादाम का अफोगाटो बादाम का अफोगाटो बनाने के लिए सबसे पहले बादाम को पानी में भिगोकर पीस लें और उसका पेस्ट बना लें। अब एक पैन में दूध, चीनी और बादाम का पेस्ट मिलाकर गर्म करें, जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। इसमें थोड़ा-सा केसर मिलाएं और इसे ठंडा होने दें। एक गिलास में वनीला आइसक्रीम रखें और ऊपर से गर्म बादाम वाला मिश्रण डालें। इसके बाद इस मिठाई को तुरंत परोसें।

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#4 कैरेमल का अफोगाटो कैरेमल का अफोगाटो बनाने के लिए सबसे पहले चीनी को पैन में गर्म करके कैरेमल बनाएंगे। अब इसमें दूध मिलाकर अच्छी तरह मिलाएं। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसे ठंडा होने दें। एक गिलास में वनीला आइसक्रीम रखें और ऊपर से गर्म कैरेमल सॉस डालें। इसके बाद इस मिठाई को तुरंत परोसें। कैरेमल की मिठास और आइसक्रीम के मलाईदार स्वाद का मेल इसे बहुत ही खास बनाता है।