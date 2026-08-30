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सितंबर के महीने में घूमने जाना है? ये 5 अंतरराष्ट्रीय जगह रहेंगी सबसे सही
सितंबर में घूमने के लिए विदेशी जगहें

सितंबर के महीने में घूमने जाना है? ये 5 अंतरराष्ट्रीय जगह रहेंगी सबसे सही

लेखन सयाली
Aug 30, 2026
10:47 am
क्या है खबर?

सितंबर का महीना उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है, जो गर्मियों के रहते घूमने की योजना बना रहे हैं। यह समय आराम करने और छुट्टी मनाने का भी होता है। इस महीने में कई देशों में त्योहार और उत्सव होते हैं, जिनका आनंद लेने के लिए आप सितंबर में यात्रा कर सकते हैं। आइए आज हम आपको सितंबर में घूमने के लिए 5 बेहतरीन अंतरराष्ट्रीय जगहों के बारे में बताते हैं।

#1

इटली

इटली एक खूबसूरत देश है, जो अपने इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है।

यहां रोम, फ्लोरेंस, वेनिस और मिलान जैसे शहरों में घूमने के लिए कई जगहें हैं।

इसके अलावा यहां के खाने का स्वाद लेना न भूलें। इटली में सितंबर के महीने में मौसम बहुत अच्छा रहता है और इसी कारण यह यात्रा के लिए सही समय है।

आपको इस देश की संस्कृति बेहद पसंद आएगी।

#2

स्पेन

स्पेन भी एक बहुत सुंदर देश है, जो यूरोप के दक्षिण-पश्चिमी भाग में स्थित है। यह देश अपने पुराने स्मारकों, खूबसूरत समुद्र तटों और स्वादिष्ट खाने के लिए जाना जाता है।

स्पेन में बार्सिलोना, मैड्रिड, सेविले और ग्रेनेडा जैसे शहरों में घूमने के लिए कई जगहें हैं।

अगर आप सितंबर में स्पेन घूमने जाने वाले हैं तो यहां के खाने का स्वाद जरूर चखें, क्योंकि ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं।

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#3

न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड एक खूबसूरत द्वीप देश है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां के हरे-भरे मैदान, पहाड़, झील और समुद्र तट पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

न्यूजीलैंड में ऑकलैंड, क्वीनस्टाउन, क्राइस्टचर्च और वेलिंगटन जैसे शहरों में घूमने के लिए कई जगहें हैं। इसके अलावा यहां की खेल गतिविधियों का आनंद लेने के लिए भी आप यहां जा सकते हैं।

इस देश का हर कोना एक खास सुंदरता पेश करता है।

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#4

दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका एक विविधता से भरपूर देश है, जो अपने वन्यजीवों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है।

यहां के केप टाउन, जोहान्सबर्ग, डरबन और प्रिटोरिया जैसे शहरों में घूमने के लिए कई जगहें हैं।

इसके अलावा यहां की सांस्कृतिक धरोहर और इतिहास को जानने के लिए भी आप जा सकते हैं।

अगर आप दक्षिण अफ्रीका घूमने जाने वाले हैं तो यहां के खाने का स्वाद जरूर चखें, क्योंकि ये बहुत स्वादिष्ट हैं।

#5

सिंगापुर

सिंगापुर एक छोटा-सा देश है, जो एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह देश अपने साफ-सुथरे समुद्र तटों, आधुनिक इमारतों और साफ-सुथरी सड़कों के लिए जाना जाता है।

सिंगापुर में घूमने के लिए यूनिवर्सल स्टूडियो, गार्डन बाई द बे, मरीना बे सैंड्स और ऑर्चर्ड रोड जैसे कई जगहें हैं।

सिंगापुर में सितंबर के महीने में मौसम बहुत अच्छा रहता है और इसी कारण यह यात्रा के लिए सही समय है।

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