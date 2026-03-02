गर्मियों की छुट्टियों में घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 अंतरराष्ट्रीय जगहें

गर्मियों की छुट्टियों में घूमने का अपना ही मजा है। अगर आप इस बार विदेश घूमने की योजना बना रहे हैं तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको पांच ऐसी विदेशी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां आप कम बजट में घूम सकते हैं। इन जगहों पर आप खूबसूरत नजारों के साथ-साथ कई रोमांचक गतिविधियां भी आजमा सकते हैं।

#1 थाईलैंड थाईलैंड दक्षिण-पूर्वी एशिया का एक खूबसूरत देश है, जो अपने समुद्र तटों, पुराने मंदिरों और रंग-बिरंगी संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहां की राजधानी बैंकॉक एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां आप राजमहल, खूबसूरत मंदिर और अन्य ऐतिहासिक जगहों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा थाईलैंड के फुकेत, कोह समुई और क्राबी जैसे द्वीप भी पर्यटकों को बहुत पसंद आते हैं। यहां का खाना भी बहुत लजीज और अलग-अलग स्वाद का होता है।

#2 मलेशिया मलेशिया एक ऐसा देश है, जो अपने आधुनिक शहरों और प्राकृतिक सुंदरता का बेहतरीन मेल प्रस्तुत करता है। यहां की राजधानी कुआलालंपुर अपने ऊंचे भवनों और खरीददारी के लिए मशहूर इलाकों के लिए जानी जाती है। इसके अलावा मलेशिया के बोरनेओ द्वीप पर स्थित झीलें, द्वीप और राष्ट्रीय उद्यान भी देखने लायक हैं। यहां का खाना भी बहुत लजीज और अलग-अलग स्वाद का होता है।

#3 वियतनाम वियतनाम एक ऐसा देश है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां की राजधानी हनोई अपने पुराने मंदिरों, झीलों और बाजारों के लिए मशहूर है। इसके अलावा वियतनाम के ह्लांग बे, ह्वांग लूओंग घाटी और पहाड़ भी देखने लायक हैं। यहां का खाना भी बहुत लजीज और अलग-अलग स्वाद का होता है। यहां आप विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं।

#4 श्रीलंका श्रीलंका एक ऐसा देश है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां की राजधानी कोलंबो अपने पुराने मंदिरों, समुद्र तटों और बाजारों के लिए मशहूर है। इसके अलावा श्रीलंका के ऐतिहासिक किले, प्रमुख शहर और राष्ट्रीय उद्यान भी देखने लायक हैं। यहां का खाना भी बहुत लजीज और अलग-अलग स्वाद का होता है। यहां आप विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं, जैसे सफारी और समुद्र में गोता लगाना।