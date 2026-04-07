नींबू से बनाए जाने वाले ये अंतरराष्ट्रीय डेजर्ट मुंह में ले आएंगे पानी, जानें इनकी रेसिपी

नींबू एक ऐसा फल है, जो अपने खट्टे स्वाद के लिए मशहूर है। इससे न केवल खट्टे, बल्कि कई तरह के मीठे व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। आइए हम आपको कुछ ऐसे अंतरराष्ट्रीय मीठे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो नींबू से तैयार होती हैं। इन मिठाइयों को घर पर बनाना सरल है और ये खाने के बाद मिठाई के रूप में परोसी जा सकती हैं। इनका स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे।

#1 नींबू बार्स नींबू बार्स एक लोकप्रिय मिठाई है, जिसे नींबू के रस और चीनी से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बेस तैयार किया जाता है, जिसमें मैदा, मक्खन और चीनी मिलाई जाती है। इसके बाद इस बेस पर नींबू का खट्टा-मीठा मिश्रण डाला जाता है और इसे ओवन में बेक किया जाता है। ठंडा होने पर इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर परोसा जाता है। आप इसमें अन्य सामग्रियां भी मिला सकते हैं।

#2 नींबू सॉर्बेट नींबू सॉर्बेट एक ताजगी भरी मिठाई है, जिसे आप गर्मियों में आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए नींबू का रस, पानी और चीनी को मिलाकर उबालें, फिर इसे ठंडा करके फ्रीजर में जमने दें। हर आधे घंटे में मिश्रण को निकालकर अच्छी तरह फेंटें, ताकि उसमें हवा लगे और यह मुलायम हो जाए। जब यह पूरी तरह से जम जाए तो इसे कटोरे में निकालकर परोसें। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है।

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#3 नींबू कस्टर्ड नींबू कस्टर्ड एक बेहतरीन मिठाई है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्रीम या मलाई, चीनी और दूध को मिलाकर पकाया जाता है, जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। फिर इसमें नींबू का रस और छिलका मिलाया जाता है, ताकि उसे खट्टा-मीठा स्वाद मिले। इस मिश्रण को ठंडा करके परोसा जाता है। यह मिठाई बनाना आसान है और इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब है।

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#4 नींबू मर्केन नींबू मर्केन एक ब्राजीलियन मिठाई है, जिसे नारियल के दूध और चीनी से बनाया जाता है। इसमें नींबू का रस मिलाया जाता है, ताकि उसे खट्टा-मीठा स्वाद मिले। इसे बनाने के लिए सबसे पहले नारियल का दूध और चीनी को मिलाकर उबालें, फिर इसमें नींबू का रस डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को ठंडा करके छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर परोसा जाता है। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है।