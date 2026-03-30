गर्मियों में ठंडक का अहसास दिला सकते हैं नारियल से बने ये विदेशी पेय, लें आनंद

नारियल एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, जो न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। इसे जिस भी व्यंजन में जोड़ा जाए, उसमें ताजगी भी जुड़ जाती है। नारियल से बनने वाले पेय विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं और गर्मियों में पसंद किए जाते हैं। इस खाद्य पदार्थ से कई तरह के विदेशी पेय बनते हैं, जिनकी रेसिपी भी आसान होती है। आइए नारियल के 5 विदेशी पेय के बारे में जानें।

#1 क्योकितो नारियल से प्यूर्टो रिको में एक खास पेय बनाया जाता है, जिसे क्योकितो कहते हैं। इसे कई लोग प्यूर्टो रिको का एगनॉग भी कहते हैं। यह नारियल के दूध, नारियल की मलाई, मीठे गाढ़े दूध, सफेद रम, दालचीनी और लौंग जैसे मसालों से बना एक मलाईदार पेय है। इसे खास तौर से क्रिसमस के दिन बनाकर पिया जाता है। सामग्रियों को एक साथ पीसा जाता है और मिश्रण को घंटों या दिनों के लिए फ्रिज में ठंडा किया जाता है।

#2 पिनाकोलाडा पिनाकोलाडा एक लोकप्रिय कैरेबियन पेय है, जिसे अनानास और नारियल के दूध से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अनानास को मिक्सी में पीस लें, फिर इसमें नारियल का दूध डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को बर्फ के टुकड़ों के साथ मिलाएं, ताकि यह ठंडा और मलाईदार हो जाए। अब इस पेय को गिलास में डालकर ऊपर से थोड़ी क्रीम डालें और इसे ठंडा-ठंडा परोसें।

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#3 क्लाउड माचा अगर आपको नारियल पानी का स्वाद पसंद है तो आपको माचा की सबसे अनोखी रेसिपी जरूरी पीनी चाहिए। इसे क्लाउड माचा या नारियल वाली माचा कहा जाता है। इसके लिए सबसे पहले माचा पाउडर में पिसी चीनी और नारियल पानी डालकर उसे फेंट लें। अब इसमें ताजी मलाई या क्रीम डालकर अच्छी तरह मिला लें। एक गिलास को नारियल पानी से आधा भर दें और उसमें बर्फ भी डाल दें। अब ऊपर से माचा वाला मिश्रण डालकर मिलाएं।

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#4 थाई कोकोनट क्रीमर थाई कोकोनट क्रीमर एक स्वादिष्ट थाई पेय है, जिसमें नारियल की मलाई का उपयोग होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले नारियल की गिरी को पानी के साथ मिलाएं, फिर इसे छानकर मलाई निकाल लें। अब इस मलाई को चीनी या शहद मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं, ताकि यह गाढ़ी हो जाए। इस मिश्रण को ठंडा होने दें और फिर गिलास में डालकर इसे ठंडा-ठंडा परोसें। आप इसमें थोड़ा नारियल पानी भी मिला सकते हैं।