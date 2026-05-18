विदेशों में भी बहुत पसंद किए जाते हैं ये 5 भारतीय शाकाहारी व्यंजन, जानिए खासियत

भारतीय व्यंजन अपनी विविधता और समृद्धता के लिए जाने जाते हैं। देश के हर राज्य में अलग-अलग तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं, जो स्थानीय सामग्री और पारंपरिक विधियों से बनाए जाते हैं। हालांकि, कई ऐसे भारतीय व्यंजन हैं, जो विदेशों में भी लोकप्रिय हैं और लोग इन्हें चाव से खाते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिनका स्वाद विदेशों में भी बहुत पसंद किया जाता है।

#1 पनीर टिक्का मसाला पनीर टिक्का मसाला एक ऐसा व्यंजन है, जो भारतीय खान-पान के साथ-साथ विदेशी खाने की जगहों पर भी मशहूर हो चुका है। इसमें मसालेदार पनीर के टुकड़ों को तंदूर में पकाया जाता है और एक मलाईदार ग्रेवी में परोसा जाता है। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। पनीर टिक्का को दही और मसालों के मिश्रण में घंटों रखा जाता है, जिससे इसका स्वाद बढ़ता है।

#2 समोसा समोसा एक लोकप्रिय भारतीय नाश्ता है, जिसे अब दुनियाभर में पसंद किया जाने लगा है। इसमें आलू, मटर, और मसालों का भरावन होता है, जिसे त्रिकोण आकार में मोड़कर तला जाता है। समोसे को चटनी या सॉस के साथ परोसा जाता है। यह व्यंजन हर उम्र के लोगों को पसंद आता है और इसे किसी भी समय खाया जा सकता है। इसके कुरकुरे बाहरी हिस्से और मसालेदार अंदरूनी भरावन का अनोखा मेल इसे खास बनाता है।

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#3 आम वाली लस्सी लस्सी हम सभी को पसंद आती है, जो गर्मी के सबसे मशहूर पेय में से एक है। इसका आम वाला फ्लेवर केवल भारत में ही नहीं, बल्कि कई देशों में वायरल है। इसमें लस्सी के ताजगी भरे स्वाद के साथ आम की मिठास का संयोजन मिलता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आम की प्यूरी बनाई जाती है। दही, बर्फ, चीनी और आम की प्यूरी को मथकर लस्सी तैयार हो जाती है।

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#4 छोले भटूरे छोले भटूरे एक प्रसिद्ध पंजाबी व्यंजन है, जिसे अब दुनियाभर में पसंद किया जाने लगा है। इसमें मसालेदार छोले और फूले हुए भटूरे शामिल होते हैं। छोले भटूरे को नाश्ते या दोपहर के भोजन के रूप में खाया जाता है। इसका तीखा और मसालेदार स्वाद इसे खास बनाता है। छोले भटूरे को बनाने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इसका स्वाद अनोखा होता है। इसे घर पर बनाना भी आसान है और यह हर किसी को पसंद आता है।