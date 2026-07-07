मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक हैं ये 5 भारतीय परंपराएं, जानें कैसे

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पारिवारिक समय बिताना

भारतीय परंपरा में परिवार को बहुत अहमियत दी जाती है। पारिवारिक समय बिताने से हम भावनात्मक रूप से मजबूत रहते हैं और हमें समर्थन मिलता है। परिवार के साथ समय बिताने से हमारी भावनात्मक जरूरतें पूरी होती हैं और हम अकेलापन महसूस नहीं करते। इसके अलावा पारिवारिक समय बिताने से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, जिससे हमारा मानसिक संतुलन बना रहता है। यह आदत हमें प्यार और सहयोग का अहसास कराती है, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है।