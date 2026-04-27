छेने से बनती हैं ये 4 भारतीय मिठाइयां, एक बार जरूर चखकर देखें

छेने एक ऐसा डेयरी उत्पाद है, जिसका इस्तेमाल भारतीय मिठाइयों में खूब किया जाता है। खासकर उत्तर भारत में छेने से कई पारंपरिक मिठाइयां बनाई जाती हैं, जो अपने स्वाद और बनावट के लिए जानी जाती हैं। छेने की ताजगी और मिठास इन मिठाइयों को और भी खास बनाती है। आइए आज हम आपको उन 5 मिठाइयों के बारे में बताते हैं, जो छेने से बनाई जाती हैं और जिन्हें खाते ही दिल खुश हो जाता है।

#1 रसगुल्ला रसगुल्ला एक बेहद लोकप्रिय मिठाई है, जो पश्चिम बंगाल से शुरू हुई थी। इसे बनाने के लिए ताजा पनीर (छेना) का उपयोग किया जाता है, जिसे गोल आकार देकर चीनी की चाशनी में पकाया जाता है। रसगुल्ला की खासियत यह है कि यह हल्का और रसभरा होता है, जिससे इसे खाने में बहुत मजा आता है। इसके मीठे और रस भरे टुकड़े किसी भी त्योहार या खास मौके पर मिठास जोड़ देते हैं।

#2 छेना पोड़ा छेना पोड़ा ओडिशा की एक पारंपरिक मिठाई है, जो खासतौर पर त्योहारों पर बनाई जाती है। इसके लिए ताजा छेने को चीनी के साथ मिलाकर ओवन में पकाया जाता है, जिससे इसका रंग सुनहरा और सतह कुरकुरी हो जाती है। अंदर से यह नरम और रसीला होता है। छेना पोड़ा का अनोखा स्वाद और बनावट इसे खास अवसरों पर एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं।

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#3 छेना बर्फी छेना बर्फी एक आसान, लेकिन स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे घर पर बनाया जा सकता है। इसके लिए ताजा छेना, चीनी और थोड़ा-सा घी चाहिए। छेने को कद्दूकस करके घी में भून लिया जाता है, फिर इसमें चीनी मिलाकर धीमी आंच पर पकाया जाता है, जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। इसे ठंडा करके छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। छेना बर्फी का हल्का सुनहरा रंग और नरम बनावट इसे खास अवसरों पर एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं।

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