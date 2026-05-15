पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं ये 5 भारतीय मसाले

पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मसालों का सेवन बहुत जरूरी हो सकता है। भारतीय मसाले न केवल खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि पेट की समस्याओं को भी दूर करने में मदद करते हैं। ये मसाले अपने खास गुणों के लिए जाने जाते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे मसालों के बारे में, जो पाचन क्रिया को ठीक रखने में सहायक हो सकते हैं।

#1 मेथी मेथी के बीज पेट से जुड़ी कई समस्याओं में फायदेमंद माने जाते हैं। इनमें मौजूद गुण गैस, अपच और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए मेथी के बीजों को पीसकर पाउडर बना लें। रोजाना सुबह एक चम्मच मेथी पाउडर को गुनगुने पानी के साथ लेने से पाचन तंत्र बेहतर हो सकता है। नियमित सेवन पेट को आराम देने और पाचन सुधारने में सहायक माना जाता है।

#2 सौंफ सौंफ का सेवन पेट की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद रेशे पाचन को बेहतर बनाने और पेट साफ रखने में मदद कर सकते हैं। नियमित रूप से सौंफ का सेवन कब्ज और अपच जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में सहायक हो सकता है। इसके लिए सौंफ को पीसकर पाउडर बना लें और रोजाना एक चम्मच सौंफ पाउडर को गुनगुने पानी के साथ लें। यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है।

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#3 अजवाइन अजवाइन का सेवन पाचन तंत्र के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद गुण पेट की गैस, अपच और सूजन जैसी समस्याओं को कम करने में मदद कर सकते हैं। नियमित रूप से अजवाइन लेने से पाचन बेहतर हो सकता है और पेट को आराम मिल सकता है। इसके लिए अजवाइन के बीजों को पीसकर पाउडर बना लें और रोजाना एक चम्मच अजवाइन पाउडर को गुनगुने पानी के साथ सेवन करें।

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#4 धनिया धनिया पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मददगार माना जाता है। इसमें मौजूद रेशे पेट साफ रखने और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में सहायक हो सकते हैं। नियमित रूप से धनिया का सेवन पाचन को सुधारने और पेट को हल्का महसूस कराने में मदद कर सकता है। इसके लिए धनिये के बीजों को पीसकर पाउडर बना लें और रोजाना एक चम्मच धनिया पाउडर को गुनगुने पानी के साथ लें।