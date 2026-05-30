भारत के ये 5 स्थान स्कॉटलैंड की यात्रा का देंगे अहसास, देखते ही बनती है खूबसूरती

भारत अपनी सांस्कृतिक विविधता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। देश में ऐसी कई जगहें हैं, जो विदेशी स्थलों की तरह लगती हैं। इनमें से कुछ जगहें स्कॉटलैंड की झलक पेश करती हैं। इन जगहों पर जाकर आपको लगेगा कि आप स्कॉटलैंड में हैं। यहां की हरियाली, झीलें और पहाड़ आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। आइए आज हम आपको भारत की उन 5 जगहों के बारे में बताते हैं, जो स्कॉटलैंड की तरह लगती हैं।

#1 कश्मीर कश्मीर को 'धरती का स्वर्ग' भी कहा जाता है। यहां की बर्फ से ढकी पहाड़ियां, हरे-भरे मैदान और नीला आसमान आपको स्कॉटलैंड की याद दिला सकते हैं। डल झील पर शिकारा की सवारी करना, गुलमर्ग में बर्फ की खेल गतिविधियों का आनंद लेना और सोनमर्ग की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करना यहां के मुख्य आकर्षण हैं। यहां की हरियाली और ठंडी हवाएं आपको एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराएंगी। कश्मीर की यात्रा आपको शांति और सुकून का एहसास दिलाएगी।

#2 नीलगिरी पहाड़ियां तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमाओं पर स्थित नीलगिरी पहाड़ियां अपनी हरी-भरी वादियों और ठंडी जलवायु के लिए मशहूर हैं। यहां ऊटी, कोटागिरी, कूनूर और सिम्स पार्क जैसी कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां आप प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं। इसके अलावा यहां के चाय बागान, झरने और पहाड़ी रास्ते आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे। नीलगिरी में ट्रेकिंग, कैंपिंग और फोटोग्राफी का आनंद भी लिया जा सकता है।

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#3 माउंट आबू राजस्थान में स्थित माउंट आबू यहां का एकमात्र हिल स्टेशन है। यह जगह राजस्थान और गुजरात के बीच सीमा पर अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। माउंट आबू अपनी ठंडी जलवायु, खूबसूरत झीलों और प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहां नक्की झील, गुरु शिखर, दिलवाड़ा मंदिर और अचलगढ़ किला जैसे कई पर्यटन स्थल हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। माउंट आबू की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण आपको एक अलग ही अनुभव देंगे।

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#4 अंडमान-निकोबार द्वीप समूह अंडमान-निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित एक खूबसूरत जगह है, जो अपनी नीली झीलों, सफेद रेत और हरे-भरे पेड़ों के लिए मशहूर है। यहां का हवाई मार्ग देश के अन्य हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में यात्रा करने के लिए आपको 2-3 दिन का समय चाहिए होगा। यहां आप बाराटांग द्वीप, हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप, रॉस द्वीप और वाइपर द्वीप आदि पर्यटन स्थलों की सैर कर सकते हैं।