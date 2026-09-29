सर्दियों में घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 भारतीय जगहें, यात्रा का उठाएं मजा
क्या है खबर?
सर्दियों का मौसम कई लोगों को पसंद होता है क्योंकि इस दौरान ठंडक का मौसम होता है। इस मौसम में कई लोग घूमने के लिए भी निकल पड़ते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं, जो सर्दियों में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं तो आइए आज हम आपको भारत के ऐसे 5 खूबसूरत पर्यटन स्थलों के बारे में बताते हैं, जहां आप सर्दियों में जाकर अपनी यात्रा का जमकर आनंद ले सकते हैं।
#1
किन्नौर (हिमाचल प्रदेश)
हिमाचल प्रदेश में स्थित किन्नौर एक सुंदर जगह है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। यह जगह ठंडे मौसम के साथ-साथ बर्फबारी का मजा भी देती है।
यहां आप ट्रेकिंग, कैंपिंग और फोटोग्राफी का आनंद ले सकते हैं। किन्नौर की यात्रा आपको एक अलग ही अनुभव देगी, जो आपको लंबे समय तक याद रहेगा।
यहां की शांत वातावरण और प्राकृतिक नजारें आपको सुकून का अनुभव कराएंगे।
#2
गुलमर्ग (जम्मू-कश्मीर)
जम्मू-कश्मीर में स्थित गुलमर्ग को 'फूलों की घाटी' भी कहा जाता है। यह जगह अपनी हरी-भरी पहाड़ियों और बर्फ से ढके मैदानों के लिए मशहूर है।
यहां आप स्कीइंग कर सकते हैं या फिर सिर्फ बर्फबारी का आनंद ले सकते हैं। गुलमर्ग में आप गुलमर्ग गोंडोला केबल कार की सवारी भी कर सकते हैं, जो आपको ऊंचे पहाड़ों तक ले जाती है।
यहां का शांत वातावरण और प्राकृतिक नजारें आपको सुकून का अनुभव कराएंगे।
#3
माउंट आबू (राजस्थान)
राजस्थान में स्थित माउंट आबू एकमात्र हिल स्टेशन है, जहां सर्दियों में बहुत सारे पर्यटक आते हैं। यहां का मौसम सर्दियों में भी सुहावना रहता है।
माउंट आबू में नक्की झील, गुरु शिखर और दिलवाड़ा मंदिर जैसे कई आकर्षण स्थल हैं। यहां आप बोटिंग कर सकते हैं या फिर सिर्फ प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं।
माउंट आबू में आप ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का भी मजा ले सकते हैं।
#4
शिलांग (मेघालय)
मेघालय में स्थित शिलांग को 'पूर्वी स्कॉटलैंड' भी कहा जाता है। यह जगह अपने झरनों, पहाड़ियों और हरी-भरी वादियों के लिए मशहूर है। शिलांग में आपको कई झरने मिलेंगे, जिनमें से डॉउनिंग झरना सबसे मशहूर है।
इसके अलावा शिलांग पीक से पूरे शहर का नजारा देखा जा सकता है। शिलांग में आप ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का भी मजा ले सकते हैं। यहां का शांत वातावरण और प्राकृतिक नजारें आपको सुकून का अनुभव कराएंगे।
#5
शिमला (हिमाचल प्रदेश)
हिमाचल प्रदेश में स्थित शिमला भी एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, जहां सर्दियों में बहुत सारे पर्यटक आते हैं। यहां का मौसम सर्दियों में भी सुहावना रहता है।
शिमला में मॉल रोड, जाखू मंदिर और क्राइस्ट चर्च जैसे कई आकर्षण स्थल हैं।
इसके अलावा शिमला में आप ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का भी मजा ले सकते हैं। यहां का शांत वातावरण और प्राकृतिक नजारें आपको सुकून का अनुभव कराएंगे।