फाइबर से भरपूर होते हैं ये 5 खाद्य पदार्थ, डाइट में करें शामिल
क्या है खबर?
फाइबर एक ऐसा पोषक तत्व है, जो पाचन को स्वस्थ रखने, पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखने और वजन को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा यह आंत के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देने में भी सहायक है। इसके कई फायदे हैं। इसलिए डाइट में फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना बहुत जरूरी है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं।
#1
राजमा
राजमा न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि फाइबर का भी अच्छा स्त्रोत हैं। 100 ग्राम राजमा में लगभग 6.5 ग्राम फाइबर होता है।
इसके अलावा राजमा में प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे कई जरूरी तत्व भी होते हैं।
ये सभी मिलकर पाचन को सही रखने और शरीर में बैक्टीरिया के जमाव को रोकने में मदद कर सकते हैं। आप इसे कई तरह से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।
#2
चना
चना भी फाइबर का बेहतरीन स्त्रोत है। इसमें प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे कई जरूरी तत्व भी मौजूद होते हैं।
100 ग्राम काबुली चने में लगभग 7 ग्राम फाइबर होता है, जबकि 100 ग्राम काले चने में लगभग 25 ग्राम फाइबर होता है।
काबुली चने को सलाद या स्नैक्स के रूप में खाया जा सकता है, जबकि काले चनों का इस्तेमाल विभिन्न भारतीय सब्जियों को बनाने के लिए किया जा सकता है।
#3
मूंगफली
मूंगफली फाइबर के साथ-साथ प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, तांबा और मैंगनीज जैसे कई जरूरी तत्वों से भरपूर होती है।
100 ग्राम भुनी मूंगफली में लगभग 8.5 ग्राम फाइबर होता है। इसके अलावा इसमें कुछ अच्छे फैट्स भी होते हैं, जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं।
मूंगफली को आप कई तरीकों से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।
#4
साबुत गेहूं
साबुत गेहूं में भी फाइबर होता है, इसलिए इसे डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। इसमें कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचा सकते हैं।
इसके अलावा साबुत गेहूं में विटामिन-B, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, तांबा और मैंगनीज भी मौजूद होता है। आप इसे विभिन्न रूपों में अपने भोजन का हिस्सा बना सकते हैं।
#5
चावल
चावल भी फाइबर का अच्छा स्रोत माने जाते हैं। हालांकि, चावल में मौजूद फाइबर का स्तर गेहूं के मुकाबले कम होता है। 100 ग्राम चावल में लगभग 1.5 ग्राम फाइबर होता है।
इसके अलावा चावल में विटामिन-B, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम और मैंगनीज जैसे कई जरूरी तत्व भी होते हैं। ये सभी मिलकर पाचन को ठीक रखने, दिल को स्वस्थ रखने और मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं।