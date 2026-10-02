फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ

फाइबर से भरपूर होते हैं ये 5 खाद्य पदार्थ, डाइट में करें शामिल

लेखन अंजली 06:49 pm Oct 02, 202606:49 pm

क्या है खबर?

फाइबर एक ऐसा पोषक तत्व है, जो पाचन को स्वस्थ रखने, पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखने और वजन को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा यह आंत के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देने में भी सहायक है। इसके कई फायदे हैं। इसलिए डाइट में फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना बहुत जरूरी है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं।