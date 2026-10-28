बड़े लोगों के लिए चबाने में आसान खाद्य पदार्थ

बड़े लोगों के लिए चबाने में आसान और पौष्टिक हैं ये 5 भारतीय खाद्य पदार्थ

लेखन अंजली 10:45 am Oct 28, 202610:45 am

क्या है खबर?

जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे हमारे शरीर की ताकत और ऊर्जा में कमी आने लगती है। इस वजह से हमें ऐसे खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है, जिन्हें चबाना और पचाना आसान हो। इस श्रेणी में भारतीय खाद्य पदार्थ एकदम फिट बैठते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज और एंटी-ऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे भारतीय खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं, जो बड़ी उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद हैं।