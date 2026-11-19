दांतों की सही सफाई बहुत जरूरी होती है ताकि प्लाक और बैक्टीरिया जमा न हों। दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि ब्रश करते समय जोर न लगाएं क्योंकि इससे इनेमल कमजोर हो सकता है।

नरम ब्रश का उपयोग करें और गोलाकार गति में ब्रश करें ताकि सभी हिस्से अच्छे से साफ हो सकें।

इसके अलावा फ्लॉस का उपयोग भी करें ताकि दरारों में फंसी गंदगी बाहर निकल सके और मसूड़े स्वस्थ रहें।