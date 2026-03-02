घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं ये 5 रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले पेय

शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कई लोग खान-पान और एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं। हालांकि, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में पेय भी अहम भूमिका निभाते हैं। ये पेय न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि शरीर को हाइड्रेट रखने और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले पेय की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर कुछ ही मिनटों में बनाया जा सकता है।

#1 तुलसी की चाय तुलसी की चाय में ऐसे गुण होते हैं, जो शरीर में मौजूद सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा यह चाय तनाव और चिंता को भी कम करने में सहायक है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी डालकर गर्म करें, फिर उसमें कुछ तुलसी की पत्तियां डालें। अब इसमें एक चम्मच चायपत्ती डालें और जब पानी का रंग बदल जाए तो गैस बंद करके चाय को छानकर गिलास में डालें।

#2 ग्रीन टी ग्रीन टी में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। इसमें मौजूद गुण शरीर में सूजन को कम करने में भी सहायक हैं। इसे बनाने के लिए एक पैन में पानी गर्म करें, फिर उसमें एक ग्रीन टी बैग डालें। कुछ सेकंड के बाद पानी का रंग बदलने पर चाय को गिलास में डालकर पी लें। आप चाहें तो इसमें शहद या नींबू का रस मिलाकर भी पी सकते हैं।

Advertisement

#3 हल्दी वाला दूध हल्दी वाला दूध में ऐसे तत्व होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा यह दूध पाचन को सुधारने और नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद कर सकता है। इसे बनाने के लिए एक पैन में 2 कप दूध और आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं, फिर इस मिश्रण को मध्यम आंच पर पकाएं। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसे गिलास में डालकर पिएं।

Advertisement

#4 नींबू-पुदीना पानी नींबू-पुदीना पानी विटामिन-C का एक बेहतरीन स्त्रोत है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा इसमें मौजूद पुदीने के कारण पाचन क्रिया भी स्वस्थ रहती है। इसे बनाने के लिए एक गिलास पानी में नींबू का रस और थोड़ी पुदीने की पत्तियां डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को कुछ मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, फिर इसका सेवन करें। यह पेय गर्मियों में ताजगी भी देता है।