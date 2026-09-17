पतझड़ के मौसम में पिएं ये गर्मागर्म पेय

पतझड़ के मौसम की शाम के लिए बेहतरीन हैं ये 5 गर्मागर्म पेय, आसान हैं बनाना

लेखन अंजली 11:09 am Sep 17, 202611:09 am

क्या है खबर?

पतझड़ का मौसम आते ही धीरे-धीरे सर्दी भी आने लगती है। सर्दी में कई बार ठंड के कारण बाहर जाना या कुछ काम करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लोग घर के अंदर रहकर या तो सोते रहते हैं या फिर कुछ न कुछ खाते रहते हैं। हालांकि, सर्दी में गर्म पेय का सेवन करना भी फायदेमंद है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे गर्मागर्म पेय की रेसिपी बताते हैं, जो सर्दी से राहत दिला सकते हैं।