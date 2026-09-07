काले घुटनों और कोहनियों को साफ करने में मदद कर सकते हैं ये 5 घरेलू मास्क
क्या है खबर?
कई बार घुटनों और कोहनियों की त्वचा बाकी शरीर से ज्यादा काली और रूखी हो जाती है। यह समस्या आमतौर पर त्वचा पर जमी गंदगी, रगड़ या तेज धूप के कारण होती है। इसे हल करने के लिए महंगे उत्पादों की जरूरत नहीं है। रसोई में मौजूद कुछ आसान चीजों से आप इसे ठीक कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 5 आसान और असरदार फेस मास्क, जिनसे आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं।
#1
दही, नींबू और शहद का मिश्रण
दही त्वचा को नमी और मुलायम बनाने में मदद करता है, नींबू प्राकृतिक रूप से त्वचा की रंगत को हल्का करता है, और शहद त्वचा को पोषण देता है। इन तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें।
इसे घुटनों और कोहनियों पर लगाएं और 15-20 मिनट तक सूखने दें। इसके बाद गुनगुने पानी से धो लें। इसे हफ्ते में दो बार करें।
यह नुस्खा आपकी त्वचा को न सिर्फ साफ करेगा बल्कि उसे चमकदार भी बनाएगा।
#2
एलोवेरा और नींबू का रस
एलोवेरा त्वचा को ठंडक और नमी देता है, जबकि नींबू त्वचा की गहराई तक सफाई करता है।
एलोवेरा जेल में थोड़ा नींबू का रस मिलाएं और इसे अपने काले घुटनों और कोहनियों पर लगाएं। इसे 15-20 मिनट तक सूखने दें और फिर गुनगुने पानी से धो लें।
इस उपाय को हफ्ते में दो बार आजमाएं। यह आपकी त्वचा को साफ और मुलायम बनाएगा।
#3
नारियल तेल और चीनी का स्क्रब
नारियल का तेल त्वचा को पोषण देता है और चीनी त्वचा की गंदगी और मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करती है।
एक कटोरी में नारियल तेल और चीनी मिलाकर पेस्ट बनाएं। इसे घुटनों और कोहनियों पर हल्के हाथों से मलें। 10-15 मिनट बाद इसे गुनगुने पानी से धो लें। इस उपाय को हफ्ते में दो बार अपनाएं।
यह आपकी त्वचा को साफ और मुलायम बनाएगा।
#4
आलू और दूध का पेस्ट
आलू में ऐसे तत्व होते हैं जो त्वचा के कालेपन को हल्का कर सकते हैं, और दूध त्वचा को नमी और पोषण देता है।
एक आलू को कदूकस करके उसका रस निकालें और उसमें थोड़ा दूध मिलाएं। इस मिश्रण को अपने घुटनों और कोहनियों पर लगाएं। 15-20 मिनट बाद इसे गुनगुने पानी से धो लें। हफ्ते में दो बार इस नुस्खे का उपयोग करें।
यह उपाय त्वचा को साफ और कोमल बनाने में मदद करेगा।
#5
मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल
मुल्तानी मिट्टी त्वचा की गहराई तक सफाई करती है और गुलाब जल त्वचा को ताजगी और नमी देता है।
मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाएं। इसे घुटनों और कोहनियों पर लगाएं और 15-20 मिनट तक सूखने दें, फिर इसे गुनगुने पानी से धो लें।
यह उपाय आपकी त्वचा को साफ और चमकदार बनाने में मदद करेगा।