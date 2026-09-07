काले घुटनों और कोहनियों को साफ करने के तरीके

काले घुटनों और कोहनियों को साफ करने में मदद कर सकते हैं ये 5 घरेलू मास्क

लेखन अंजली 05:25 pm Sep 07, 202605:25 pm

क्या है खबर?

कई बार घुटनों और कोहनियों की त्वचा बाकी शरीर से ज्यादा काली और रूखी हो जाती है। यह समस्या आमतौर पर त्वचा पर जमी गंदगी, रगड़ या तेज धूप के कारण होती है। इसे हल करने के लिए महंगे उत्पादों की जरूरत नहीं है। रसोई में मौजूद कुछ आसान चीजों से आप इसे ठीक कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 5 आसान और असरदार फेस मास्क, जिनसे आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं।