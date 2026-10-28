हल्की मौसमी असुविधाओं का प्रबंध कर सकती हैं ये 5 घरेलू टिप्स, जानिए कैसे

अदरक की चाय पाचन को बेहतर बनाती है और शरीर को गर्माहट देती है। इसके अलावा यह शरीर की सुरक्षा क्षमता को भी मजबूत बनाती है।

अदरक की चाय बनाने के लिए एक पैन में पानी डालें और उसमें कुछ टुकड़े अदरक के डालकर उबालें। जब पानी उबल जाए तो उसमें थोड़ा-सा दूध और शहद मिलाएं।

इस मिश्रण को छानकर कप में डालें और गर्मागर्म पिएं। यह उपाय आपको सर्दियों की मौसमी असुविधाओं से राहत दिला सकता है।