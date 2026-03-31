गले में खराश की समस्या से राहत दिलाने में सहायक हैं ये 5 घरेलू नुस्खे

गले में खराश होना एक आम समस्या है, लेकिन यह बहुत असुविधाजनक हो सकती है। यह समस्या ठंड, नमी के संपर्क में आने और धूल के कणों के कारण हो सकती है। अगर आप इस समस्या से जल्दी राहत पाना चाहते हैं तो कुछ घरेलू नुस्खे आपकी मदद कर सकते हैं। इन नुस्खों का उपयोग करके आप अपने गले को आराम दे सकते हैं और जल्दी ठीक हो सकते हैं।

#1 नमक के पानी से गरारे करें नमक के पानी से गरारे करना गले की सूजन को कम करने का एक प्रभावी तरीका है। इसके लिए एक गिलास गर्म पानी में एक चम्मच नमक मिलाकर अच्छे से घोल लें। अब इस मिश्रण को अपने मुंह में लेकर थोड़ा-थोड़ा करके गरारे करें। इससे आपके गले की सफाई होगी और सूजन कम होगी। इस प्रक्रिया को दिन में दो बार करने से आपको जल्दी राहत मिलेगी और आपका गला स्वस्थ रहेगा।

#2 अदरक की चाय पिएं अदरक की चाय गले की खराश के लिए एक बेहतरीन उपाय है। अदरक में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो गले की समस्या को कम कर सकते हैं। इसके लिए एक कप पानी में थोड़ी सी कटी हुई अदरक डालकर उबालें, फिर इसमें थोड़ा शहद मिलाकर पिएं। यह चाय गले को आराम देती है और जल्दी ठीक होने में मदद करती है।

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#3 शहद और नींबू का मिश्रण लें शहद और नींबू का मिश्रण गले की खराश के लिए बहुत फायदेमंद होता है। शहद में बैक्टीरिया को खत्म करने वाले गुण होते हैं, जबकि नींबू में विटामिन-C होता है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। एक गिलास गर्म पानी में एक चम्मच शहद और आधा नींबू का रस मिलाकर पिएं। इससे आपका गला जल्दी ठीक होगा और आपको आराम मिलेगा। इस मिश्रण का सेवन दिन में दो बार करें।

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#4 तुलसी की पत्तियां चबाएं तुलसी की पत्तियां लंबे समय से घरेलू उपचारों में उपयोग होती आ रही हैं। इसमें बैक्टीरिया को खत्म करने वाले और सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो गले की खराश को कम करने में मदद करते हैं। रोजाना सुबह खाली पेट 5-6 तुलसी की पत्तियां चबाएं या उनका रस निकालकर पीएं। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और गले की खराश जल्दी ठीक होगी। तुलसी के सेवन से आपको ताजगी महसूस होगी।