रोड ट्रिप के लिए बेहतरीन हैं ये 5 हाईवे, एक बार जरूर करें इनका रुख

अगर आप अपनी कार से लंबी यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो भारत के कुछ बेहतरीन सड़क मार्गों पर जाने का विचार कर सकते हैं। ये मार्ग न केवल आरामदायक यात्रा प्रदान करते हैं, बल्कि यात्रा के दौरान खूबसूरत नजारों का भी आनंद लेने का मौका देते हैं। आइए जानते हैं भारत के 5 सबसे अच्छे सड़क मार्गों के बारे में, जहां आप अपनी कार से यात्रा का मजा ले सकते हैं।

#1 मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे मुंबई से पुणे तक का यह मार्ग भारत का पहला एक्सप्रेसवे है और यह 2002 में खोला गया था। यह 94 किलोमीटर लंबा है और इसकी यात्रा करना काफी आरामदायक है। इस मार्ग पर कई टोल बूथ हैं, जहां आपको शुल्क देना पड़ता है। यहां के रास्ते में लोनावाला और खंडाला जैसी पहाड़ी जगहें भी आती हैं, जहां आप कुछ समय बिता सकते हैं। इसके अलावा यहां कई खाने-पीने की जगहें भी हैं।

#2 दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे दिल्ली से जयपुर तक का यह मार्ग 260 किलोमीटर लंबा है और इसे 2012 में खोला गया था। यह यात्रा करने के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि यहां की सड़कें बहुत अच्छी बनी हुई हैंं। इस मार्ग पर भी आपको शुल्क देना पड़ता है। यहां के रास्ते में आप मानेसर, दौलतपुर, बेरी, शाहजहांपुर, नीमराना जैसे कई छोटे-बड़े शहर आते हैं, जिसे आप अच्छे से घूम सकते हैं।

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#3 कोलकाता-हावड़ा फ्लाईओवर कोलकाता से हावड़ा तक का यह फ्लाईओवर 12 किलोमीटर लंबा है। इसे 2013 में खोला गया था। इस फ्लाईओवर पर यात्रा करना काफी आरामदायक है, क्योंकि यहां की सड़कें अच्छी बनी हुई हैं। यहां का दृश्य भी काफी सुंदर है। इस फ्लाईओवर पर आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। यहां के रास्ते में आप साल्ट लेक सिटी, बेलूर मठ, हावड़ा ब्रिज आदि देख सकते हैं।

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#4 बेंगलुरु-मैसूरा हाईवे बेंगलुरु से मैसूरा तक का यह मार्ग 145 किलोमीटर लंबा है। इसे 2018 में खोला गया था। इस मार्ग पर यात्रा करना काफी आरामदायक है, क्योंकि यहां की सड़कें अच्छी बनी हुई हैं। यहां का दृश्य भी काफी सुंदर है। इस मार्ग पर भी आपको शुल्क देना पड़ता है। यहां के रास्ते में आप श्रीरंगपट्टना, मंड्या, हासन जैसे स्थान आते हैं, जो की काफी खूबसूरत हैं।