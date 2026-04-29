भारत में मौजूद हैं ये 5 छिपे हुए खूबसूरत समुद्र तट, एक बार जरूर जाएं

भारत में कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जिनके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होती है। ऐसी ही एक जगह है समुद्र तट। भारत में कई खूबसूरत और कम भीड़-भाड़ वाले समुद्र तट हैं, जहां आप शांति और सुकून का अनुभव कर सकते हैं। इन समुद्र तटों पर आप प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं और भीड़-भाड़ से दूर आराम कर सकते हैं। आइए इन छिपी हुई समुद्र तटों के बारे में जानते हैं।

#1 पोरबंदर समुद्र तट (गुजरात) पोरबंदर गुजरात का एक छोटा-सा शहर है, जो महात्मा गांधी का जन्मस्थान भी है। यहां का समुद्र तट बेहद खूबसूरत है और इसे पोरबंदर समुद्र तट के नाम से जाना जाता है। इस तट पर आप सूर्योदय और सूर्यास्त का मनमोहक दृश्य देख सकते हैं। यहां की सफेद रेत और नीला पानी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। इसके अलावा यहां आप समुद्री खेलों का भी आनंद ले सकते हैं।

#2 पांडवपुरम समुद्र तट (ओडिशा) पांडवपुरम समुद्र तट ओडिशा राज्य में स्थित एक छुपा हुआ खजाना है। यह समुद्र तट अपनी शांत माहौल और साफ-सफाई के लिए जाना जाता है। यहां आप धूप सेंक सकते हैं, तैराकी कर सकते हैं या बस आराम कर सकते हैं। पांडवपुरम तट पर आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, जिससे यह जगह और भी खास बन जाती है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांति आपको एक अलग ही अनुभव देती है।

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#3 कोवलम समुद्र तट (केरलम) कोवलम समुद्र तट केरलम राज्य में स्थित है और इसे इसके तीन छोटे-छोटे लहरदार पहाड़ों के कारण 'तीन समुद्र तटों का संगम' कहा जाता है। यहां का नीला पानी और सफेद रेत पर्यटकों को आकर्षित करती है। कोवलम तट पर आप सर्फिंग, नाव चलाने जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां के रिसॉर्ट्स में ठहरकर आप स्थानीय खाने का स्वाद भी ले सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल आपको एक अनोखा अनुभव देते हैं।

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#4 मुल्की समुद्र तट (कर्नाटक) मुल्की समुद्र तट कर्नाटक राज्य में स्थित एक छोटा-सा गांव है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह जगह सर्फिंग के शौकीनों के बीच बहुत लोकप्रिय है। मुल्की तट पर आप समुद्री खेलों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां की साफ-सफाई और शांत माहौल आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है, जो अपने में खास है।