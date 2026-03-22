ऑस्ट्रेलिया के ये 5 छुपे हुए समुद्र तट हैं बेहद खूबसूरत, एक बार जरूर जाएं

ऑस्ट्रेलिया अपने खूबसूरत समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। यहां कुछ समुद्र तट ऐसे भी हैं, जो ज्यादा मशहूर नहीं हैं। हालांकि, उनकी सुंदरता और शांति उन्हें खास बनाती है। इन छुपे हुए समुद्र तटों पर आप दूर-दूर तक फैले सफेद रेत के तट, नीला आसमान और शांत वातावरण का आनंद ले सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांति आपको एक अनोखा अनुभव देगी। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।

#1 बोंडिन बीच सिडनी का बोंडिन बीच एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, लेकिन इसकी छुपी हुई खूबसूरती इसे खास बनाती है। यहां आप सूरज की किरणों में टहल सकते हैं या लहरों के साथ खेल सकते हैं। इस समुद्र तट पर कई तरह की गतिविधियां उपलब्ध हैं, जैसे कि सर्फिंग और तैराकी आदि। इसके अलावा यहां कई खाने-पीने के स्थान भी हैं, जहां आप स्थानीय खाने का मजा ले सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांति आपको एक अनोखा अनुभव देगी।

#2 हयमर्स्ले बीच क्वींसलैंड का हयमर्स्ले बीच एक छुपा हुआ खजाना है। यह समुद्र तट बहुत ही शांत और साफ-सुथरा है, जो इसे परिवार संग समय बिताने के लिए आदर्श बनाता है। यहां की नीला पानी और सफेद रेत आपको एक अलग ही अनुभव देती हैं। इसके अलावा यहां आप पिकनिक मना सकते हैं या बस आराम कर सकते हैं। इस समुद्र तट पर कई गतिविधियां उपलब्ध हैं, जैसे कि साइकिल चलाना, वॉलीबॉल खेलना आदि।

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#3 लोनगेट बीच विक्टोरिया का लोनगेट बीच अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह समुद्र तट बहुत ही शांत और साफ-सुथरा है, जो इसे परिवार संग समय बिताने के लिए आदर्श बनाता है। यहां की नीला पानी और सफेद रेत आपको एक अलग ही अनुभव देती हैं। इसके अलावा यहां आप पिकनिक मना सकते हैं या बस आराम कर सकते हैं। इस समुद्र तट पर कई गतिविधियां उपलब्ध हैं, जैसे कि साइकिल चलाना और वॉलीबॉल खेलना आदि।

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#4 कैपिटोल रीफ बीच क्वींसलैंड का कैपिटोल रीफ बीच एक अनोखा स्थान है, जहां आप समुद्र तट की शांति का आनंद ले सकते हैं। यह जगह स्नॉर्कलिंग और डाइविंग के लिए मशहूर है। यहां का नीला पानी और रंग-बिरंगे मछलियों का झुंड इसे खास बनाता है। इसके अलावा यहां आप पिकनिक मना सकते हैं या बस आराम कर सकते हैं। इस समुद्र तट पर कई गतिविधियां उपलब्ध हैं, जैसे कि कयाकिंग और पैडल बोर्डिंग आदि।