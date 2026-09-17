त्वचा की देखभाल के लिए सदियों से इस्तेमाल की जा रही हैं ये 5 जड़ी-बूटियां

हल्दी अपने खास गुणों के लिए जानी जाती है, जो घावों को जल्दी भरने में मदद करते हैं।

हल्दी को दूध या दही के साथ मिलाकर चेहरे का पैक बनाया जा सकता है, जिससे त्वचा की रंगत निखरती है और दाग-धब्बे हल्के होते हैं।

हल्दी का चेहरा पैक बनाने के लिए एक चम्मच हल्दी पाउडर में थोड़ा सा दूध मिलाकर पेस्ट तैयार करें और इसे चेहरे पर लगाएं। 10-15 मिनट बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें।