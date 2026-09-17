त्वचा की देखभाल के लिए सदियों से इस्तेमाल की जा रही हैं ये 5 जड़ी-बूटियां
क्या है खबर?
भारत में जड़ी-बूटियों का उपयोग सदियों से होता आ रहा है। ये न केवल सेहत के लिए, बल्कि त्वचा की देखभाल के लिए भी फायदेमंद होती हैं। जड़ी-बूटियों में प्राकृतिक तत्व होते हैं, जो त्वचा को पोषण देते हैं और उसे स्वस्थ रखते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी जड़ी-बूटियों के बारे में बताएंगे, जिनका उपयोग आप अपनी त्वचा की देखभाल के लिए कर सकते हैं।
#1
नीम
नीम का भारतीय औषधियों में खास महत्व है। यह त्वचा की सफाई करने में मदद करता है और मुंहासों से राहत देता है।
नीम के पत्तों का रस निकालकर चेहरे पर लगाएं या नीम का पेस्ट बनाकर इस्तेमाल करें।
इसके अलावा नीम की पत्तियों का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट बाद धो लें। यह त्वचा को ताजगी और निखार प्रदान करता है।
#2
तुलसी
तुलसी का सेवन और इसका पेस्ट दोनों ही त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं। तुलसी में ऐसे तत्व होते हैं, जो त्वचा को हानिकारक प्रभावों से बचाते हैं।
तुलसी की पत्तियों का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं और 10-15 मिनट बाद धो लें। इससे त्वचा की गंदगी साफ होती है और निखार मिलता है।
इसके अलावा तुलसी का सेवन भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है, जो त्वचा के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है।
#3
एलोवेरा
एलोवेरा एक ऐसी जड़ी-बूटी है, जिसका उपयोग त्वचा की देखभाल में बहुत होता आया है। इसमें नमी देने वाले गुण होते हैं, जो त्वचा को नमी देते हैं और उसे मुलायम बनाते हैं।
एलोवेरा जेल को सीधे त्वचा पर लगाएं या इसे चेहरे के मास्क के रूप में उपयोग करें।
इसके अलावा एलोवेरा का सेवन भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है, जो त्वचा के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है।
#4
हल्दी
हल्दी अपने खास गुणों के लिए जानी जाती है, जो घावों को जल्दी भरने में मदद करते हैं।
हल्दी को दूध या दही के साथ मिलाकर चेहरे का पैक बनाया जा सकता है, जिससे त्वचा की रंगत निखरती है और दाग-धब्बे हल्के होते हैं।
हल्दी का चेहरा पैक बनाने के लिए एक चम्मच हल्दी पाउडर में थोड़ा सा दूध मिलाकर पेस्ट तैयार करें और इसे चेहरे पर लगाएं। 10-15 मिनट बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें।
#5
चंदन
चंदन की खुशबू और ठंडक भरी प्रभाव त्वचा को ताजगी देती है। चंदन पाउडर को गुलाब जल या दूध के साथ मिलाकर चेहरे का पैक बनाया जा सकता है, जिससे त्वचा की रंगत निखरती है और दाग-धब्बे हल्के होते हैं।
इन जड़ी-बूटियों का नियमित उपयोग आपकी त्वचा को प्राकृतिक रूप से निखार देगा और उसे स्वस्थ बनाए रखेगा।
इन सभी जड़ी-बूटियों का कोई भी नुकसान नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग सुरक्षित माना जाता है।