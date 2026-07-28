एंटी-ऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर हैं ये जड़ी-बूटियां, इन्हें किचन गार्डन में उगाएं
क्या है खबर?
एंटी-ऑक्सीडेंट ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं। ये हानिकारक तत्व शरीर में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं, जो कई बीमारियों और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। जड़ी-बूटियां एंटी-ऑक्सीडेंट का एक बेहतरीन स्त्रोत होती हैं। आइए आज हम आपको ऐसी जड़ी-बूटियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप अपने किचन गार्डन में आसानी से उगा सकते हैं और इन्हें आहार में शामिल करके स्वस्थ रह सकते हैं।
#1
तुलसी
तुलसी एक पवित्र पौधा है, जिसे हमारे यहां बहुत अहमियत दी जाती है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
तुलसी में मौजूद तत्व शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाते हैं और तनाव को कम करते हैं।
इसके अलावा तुलसी में सूजन को कम करने वाले गुण भी होते हैं, जो शरीर की सूजन को कम करने में सहायक होते हैं।
#2
पुदीना
पुदीना एक ऐसी जड़ी-बूटी है, जिसका इस्तेमाल कई प्रकार के व्यंजनों में किया जाता है। पुदीने की ताजगी भरी खुशबू और स्वाद किसी भी व्यंजन को खास बना देते हैं।
पुदीने में ऐसे तत्व होते हैं, जो इसे ठंडक भरा बनाते हैं और पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।
इसके अलावा पुदीने में एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं।
#3
धनिया
धनिया एक आम मसाला है, जो लगभग हर रसोई में पाया जाता है। यह खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है।
धनिये में पाए जाने वाले तत्व हानिकारक तत्वों को कम करने में मदद करते हैं और तनाव से लड़ने में सहायक होते हैं।
इसके अलावा धनिये में विटामिन-C होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है और त्वचा को निखारता है।
#4
करी पत्ता
करी पत्ता दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल कई व्यंजनों में किया जाता है। करी पत्ते में ऐसे तत्व होते हैं, जो आंखों की रोशनी बढ़ाने का काम करते हैं।
इसके अलावा करी पत्ते में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को स्वस्थ रखता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है।
करी पत्ते में एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को तनाव से लड़ने में मदद करते हैं।