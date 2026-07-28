एंटी-ऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर जड़ी-बूटियां

एंटी-ऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर हैं ये जड़ी-बूटियां, इन्हें किचन गार्डन में उगाएं

लेखन अंजली 01:16 pm Jul 28, 202601:16 pm

क्या है खबर?

एंटी-ऑक्सीडेंट ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं। ये हानिकारक तत्व शरीर में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं, जो कई बीमारियों और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। जड़ी-बूटियां एंटी-ऑक्सीडेंट का एक बेहतरीन स्त्रोत होती हैं। आइए आज हम आपको ऐसी जड़ी-बूटियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप अपने किचन गार्डन में आसानी से उगा सकते हैं और इन्हें आहार में शामिल करके स्वस्थ रह सकते हैं।