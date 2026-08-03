सावन के दौरान बनाकर खाएं ये स्नैक्स

सावन के दौरान खाए जा सकते हैं ये 5 स्वास्थ्यवर्धक स्नैक्स, जानिए रेसिपी

लेखन अंजली 05:34 pm Aug 03, 202605:34 pm

क्या है खबर?

इस साल सावन का महीना 29 जुलाई से शुरू हो चुका है और यह 28 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई लोग सोमवार को व्रत रखते हैं, लेकिन व्रत के दौरान खान-पान से जुड़ी गलतियां करना आम है। अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको भूख और प्यास का ध्यान रखना चाहिए और फलों समेत कुछ स्नैक्स का सेवन करना चाहिए। आइए आज हम आपको 5 ऐसे स्नैक्स की रेसिपी बताते हैं, जो व्रत में खाने के लिए बेहतरीन हैं।