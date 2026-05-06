इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए परिवार के सभी सदस्य पी सकते हैं ये 5 स्वास्थ्यवर्धक पेय

अच्छी इम्यूनिटी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। यह हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करती है और हमें स्वस्थ रखती है। आज हम कुछ ऐसे सेहतमंद पेय के बारे में बताएंगे, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इन पेयों को बनाना आसान है और ये आपके पूरे परिवार के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। आइए इन पेयों की रेसिपी को जानते हैं।

#1 हरी चाय और अदरक का काढ़ा हरी चाय और अदरक का काढ़ा एक बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी उबालें, फिर उसमें हरी चाय का बैग डालें और थोड़ी सी कद्दूकस की हुई अदरक मिलाएं। इसे 5-10 मिनट तक उबालें, फिर इसे छानकर इसमें शहद मिलाएं। यह पेय न केवल आपको ताजगी देगा, बल्कि आपके शरीर को साफ करने में भी मदद करेगा और इम्यूनिटी को मजबूत बनाएगा।

#2 हल्दी वाला दूध हल्दी वाला दूध एक पारंपरिक भारतीय नुस्खा है, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में दूध गर्म करें, फिर उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं और अच्छे से मिलाएं। अब इसमें थोड़ा सा शहद या गुड़ मिलाएं ताकि इसका स्वाद अच्छा लगे। इस मिश्रण को धीमी आंच पर 5-10 मिनट तक पकाएं। यह पेय आपके पूरे परिवार के लिए फायदेमंद हो सकता है।

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#3 नींबू पानी नींबू पानी विटामिन-C का अच्छा स्रोत है, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक गिलास पानी लें, फिर उसमें आधा नींबू निचोड़ें और थोड़ा सा शक्कर मिलाएं। अब इस मिश्रण को अच्छे से मिलाएं ताकि शक्कर घुल जाए। आप चाहें तो इसमें पुदीने की पत्तियां भी डाल सकते हैं ताकि इसका स्वाद और भी अच्छा हो जाए। यह पेय ताजगी देने के साथ-साथ आपके सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है।

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#4 गाजर और अदरक का रस गाजर और अदरक का रस विटामिन-A और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले गाजर को छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें जूसर मशीन में डालकर रस निकाल लें। अब इसमें थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक मिलाएं और अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को ठंडा होने दें और फिर इसका सेवन करें।