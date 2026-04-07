एंटी-डिप्रेसेंट दवाइयों के इस्तेमाल से हो सकते हैं ये 4 स्वास्थ्य जोखिम, न करें सेवन

एंटी-डिप्रेसेंट दवाइयां कई मानसिक और भावनात्मक समस्याओं के इलाज में मदद करती हैं। हालांकि, इनका गलत या अनियंत्रित उपयोग कई स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है। इस लेख में हम उन खतरों की बात करेंगे, जो एंटी-डिप्रेसेंट दवाइयों के इस्तेमाल से हो सकते हैं। इसके अलावा जानेंगे कि कैसे इन दवाइयों का सही उपयोग करके इन खतरों से बचा जा सकता है और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है।

#1 शारीरिक समस्याएं एंटी-डिप्रेसेंट दवाइयां का अनियंत्रित उपयोग शारीरिक समस्याओं का कारण बन सकता है, जो आम बात है। इससे पेट दर्द, उल्टी, दस्त, अनिद्रा, घबराहट और वजन बढ़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा लंबे समय तक इनका सेवन शरीर के अलग-अलग अंगों पर भी बुरा असर डाल सकता है। इसलिए, इन दवाओं का सेवन डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए और उनकी खुराक को सही तरीके से लेना चाहिए।

#2 मानसिक स्वास्थ्य पर असर एंटी-डिप्रेसेंट दवाइयों का गलत उपयोग मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकता है। इससे चिड़चिड़ापन, नींद न आना या ज्यादा आना, सिरदर्द और ध्यान केंद्रित करने में समस्या जैसी परेशानियां हो सकती हैं। इसके अलावा इससे मूड में बदलाव और मानसिक अस्थिरता भी बढ़ सकती है। इसलिए, इन दवाइयों का सेवन हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए और उनकी खुराक को सही तरीके से लेना बहुत जरूरी होता है।

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#3 शारीरिक निर्भरता लंबे समय तक एंटी-डिप्रेसेंट दवाइयों का सेवन शारीरिक निर्भरता का कारण बन सकता है। इससे व्यक्ति इन दवाइयों के बिना सामान्य जीवन जीने में असमर्थ हो सकता है। इसके अलावा इससे वापसी के लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे सिरदर्द, उल्टी, मतली और चिड़चिड़ापन। कई लोगों को इन दवाइयों की लत भी लग सकती है। इसलिए, इन दवाओं का सेवन हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए और उनकी खुराक को सही तरीके से लेना चाहिए।

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