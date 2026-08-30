कर्ली बालों के लिए नुकसानदायक हैं ये 5 हेयर केयर टिप्स, भूल से भी न अपनाएं
क्या है खबर?
कर्ली बालों की देखभाल करते समय कुछ गलतियां हो जाना आम है। इन गलतियों के कारण बालों की प्राकृतिक सुंदरता और सेहत प्रभावित हो सकती है। इसलिए, आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए, ताकि आपके कर्ली बाल हमेशा सुंदर और स्वस्थ बने रहें। इन गलतियों को जानकर आप अपने बालों की देखभाल सही तरीके से कर सकते हैं और उन्हें उलझने से बचा सकते हैं।
#1
गीले बालों को कंघी करना
गीले बालों को कंघी करना सबसे आम गलती है, जो लोग करते हैं। गीले बाल कमजोर होते हैं और कंघी करने से उनकी जड़ें टूट सकती हैं।
इसके बजाय गीले बालों को हल्के हाथों से उंगलियों की मदद से सुलझाएं या फिर एक चौड़े दांत वाली कंघी का उपयोग करें। इससे आपके बाल कम टूटेंगे और उनकी प्राकृतिक चमक बनी रहेगी।
इस तरह आप अपने कर्ली बालों को स्वस्थ और सुंदर बनाए रख सकते हैं।
#2
शैंपू का अधिक उपयोग करना
अधिक शैंपू करने से बालों की प्राकृतिक नमी खत्म हो जाती है और वे रूखे हो जाते हैं। खासकर कर्ली बालों के लिए यह बहुत जरूरी है कि वे नमी बनाए रखें।
हफ्ते में एक या 2 बार ही शैंपू इस्तेमाल करें और उसके बाद कंडीशनर का उपयोग करें। इससे आपके बाल मुलायम रहेंगे और उनकी चमक भी बनी रहेगी।
इसके अलावा आप अपने बालों को धोने के लिए हल्के शैंपू का उपयोग कर सकते हैं।
#3
तौलिये से जोर से रगड़ना
बालों को धोने के बाद तौलिये से जोर से रगड़ना एक बड़ी गलती है। इससे बाल टूट सकते हैं और उनकी प्राकृतिक बनावट खराब हो सकती है।
सही तरीका यह है कि गीले बालों को हल्के हाथों से थपथपाकर सुखाएं। आप चाहें तो एक सॉफ्ट माइक्रोफाइबर तौलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बालों को धीरे-धीरे सुखाने में मदद करेगा।
इससे आपके बाल कम टूटेंगे और उनकी चमक बनी रहेगी।
#4
हीट स्टाइलिंग उपकरणों का अधिक उपयोग करना
बाल सुखाने वाली मशीन और बाल सीधा करने वाली मशीन आदि का अधिक उपयोग करने से बालों में रूखापन आ सकता है। खासकर कर्ली बालों में हीट का अधिक उपयोग करने से प्राकृतिक बनावट खराब हो सकती है।
इन उपकरणों का उपयोग कम से कम करें और अगर जरूरी हो तो हीट से बचाने वाले स्प्रे का इस्तेमाल करें। इससे बाल सुरक्षित रहेंगे और उनकी चमक बनी रहेगी।
आप प्राकृतिक तरीकों से भी अपने बालों को स्टाइल कर सकते हैं।
#5
रासायनिक उत्पादों का उपयोग करना
रासायनिक उत्पाद, जैसे बालों का जेल और फोम आदि का उपयोग करने से बालों की प्राकृतिक नमी खत्म हो जाती है और वे रूखे हो जाते हैं। खासकर कर्ली बालों के लिए यह बहुत जरूरी है कि वे नमी बनाए रखें।
इन गलतियों को जानकर आप अपने कर्ली बालों की देखभाल सही तरीके से कर सकते हैं और उन्हें स्वस्थ और सुंदर बनाए रख सकते हैं। इनकी जगह हर्बल उत्पादों का इस्तेमाल कर लें।