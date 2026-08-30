कर्ली बालों के लिए नुकसानदायक हैं ये 5 हेयर केयर टिप्स, भूल से भी न अपनाएं

बाल सुखाने वाली मशीन और बाल सीधा करने वाली मशीन आदि का अधिक उपयोग करने से बालों में रूखापन आ सकता है। खासकर कर्ली बालों में हीट का अधिक उपयोग करने से प्राकृतिक बनावट खराब हो सकती है।

इन उपकरणों का उपयोग कम से कम करें और अगर जरूरी हो तो हीट से बचाने वाले स्प्रे का इस्तेमाल करें। इससे बाल सुरक्षित रहेंगे और उनकी चमक बनी रहेगी।

आप प्राकृतिक तरीकों से भी अपने बालों को स्टाइल कर सकते हैं।