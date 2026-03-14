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रसोई की सफाई के लिए काम आएंगे ये हैक्स, बचेंगे समय और पैसा
रसोई की सफाई के लिए हैक्स

रसोई की सफाई के लिए काम आएंगे ये हैक्स, बचेंगे समय और पैसा

लेखन अंजली
Mar 14, 2026
11:00 am
क्या है खबर?

रसोई घर का सबसे जरूरी हिस्सा होती है, जहां रोजाना कई काम होते हैं। ऐसे में इसे साफ-सुथरा रखना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रसोई की सफाई में भी कुछ आसान तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है? आइए आज हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपकी रसोई चमक उठेगी और आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। इन उपायों से समय और पैसा दोनों की बचत होगी।

#1

खाने के सोडे का करें इस्तेमाल

खाने का सोडा एक ऐसी चीज है, जो हर घर में मिलती है। इसका इस्तेमाल आप रसोई की सफाई के लिए कर सकते हैं। अगर आपकी रसोई के स्लैब पर कोई जिद्दी दाग लग गया है तो उसे हटाने के लिए खाने के सोडे को पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें और उसे दाग पर लगाकर कुछ देर छोड़ दें, फिर इसे साफ पानी से धो लें। इससे दाग आसानी से हट जाएगा और रसोई चमक उठेगी।

#2

सिरका भी है फायदेमंद

सिरका एक ऐसी चीज है, जिसका इस्तेमाल खाने में किया जाता है, लेकिन यह रसोई की सफाई में भी बहुत काम आता है। अगर आपके रसोई के सिंक या बर्तन धोने वाले टब में बदबू आ रही हो या उसमें जमी हुई गंदगी हो तो उसे साफ करने के लिए सिरके का इस्तेमाल करें। बस थोड़ी सी मात्रा में सिरका डालकर कुछ देर छोड़ दें, फिर गर्म पानी डालकर धो लें। इससे सारी गंदगी दूर हो जाएगी।

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#3

नींबू का रस है बेहतरीन क्लीनर

नींबू का रस न केवल खाने में खट्टा-मीठा स्वाद लाता है बल्कि इसकी खटास भी कई चीजों को साफ करने में मदद करती है। अगर आपके रसोई के किसी हिस्से पर जमी हुई चिकनाई या दाग-धब्बे हों तो उन्हें साफ करने के लिए नींबू के रस का इस्तेमाल करें। बस जहां भी जरूरत हो वहां नींबू के रस को लगाएं और कुछ देर छोड़ दें, फिर गीले कपड़े से पोंछ लें। इससे रसोई चमक उठेगी।

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#4

गर्म पानी का जादू

गर्म पानी का इस्तेमाल हर जगह फायदेमंद होता है, चाहे वह कपड़े धोने हों या बर्तन धोने हों। रसोई की सफाई में भी गर्म पानी बहुत मदद करता है। अगर आपकी रसोई के किसी हिस्से पर जमी हुई गंदगी हो तो उसे हटाने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करें। बस जहां भी जरूरत हो वहां गर्म पानी डालें और कुछ देर छोड़ दें, फिर साफ कपड़े से पोंछ लें। इससे सारी गंदगी आसानी से हट जाएगी।

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