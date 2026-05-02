माता-पिता की ये 5 आदतें बच्चों को बना देती हैं स्वार्थी, आज ही बदल लें

बच्चों की आदतें उनके भविष्य को आकार देती हैं। अगर माता-पिता बचपन से ही बच्चों में स्वार्थीपन की आदत डाल देते हैं तो वे बड़े होकर भी स्वार्थी रहते हैं। बच्चों को साझा करना और दूसरों की परवाह करना सिखाना जरूरी है। आइए माता-पिता की कुछ ऐसी आदतें जानते हैं, जो बच्चों को स्वार्थी बनाती हैं। इनका ध्यान रखने से बच्चे स्वार्थी बनने से बच सकते हैं और उनमें दूसरों की परवाह करने की आदत विकसित हो सकती है।

#1 जरूरत से ज्यादा खरीदारी करना अधिकतर माता-पिता अपने बच्चों के लिए ढेर सारी चीजें खरीदते हैं, भले ही उसकी उन्हें जरूरत हो या न हो। इससे बच्चे यह सीखते हैं कि हर चीज उनके पास होनी चाहिए। इस आदत के कारण बच्चे दूसरों के साथ चीजें साझा नहीं करते और स्वार्थी बन जाते हैं। इसलिए, माता-पिता को बच्चों को समझाना चाहिए कि जरूरत की चीजें ही खरीदनी चाहिए और अनावश्यक चीजें नहीं। इससे बच्चों में साझा करने की आदत विकसित हो सकती है।

#2 दूसरों की मदद न करना अगर माता-पिता अपने बच्चों को दूसरों की मदद करने की आदत नहीं सिखाते हैं तो बच्चे बड़े होकर स्वार्थी बन जाते हैं। वे सिर्फ अपनी जरूरतों और इच्छाओं पर ध्यान देते हैं और दूसरों की परवाह नहीं करते। इसलिए, माता-पिता को बच्चों को छोटी-छोटी चीजों में मदद करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे बच्चे दूसरों की मदद करना सीखेंगे और उनमें हमदर्दी और दया की भावना विकसित होगी।

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#3 अपनी चीजें किसी को देना न सिखाना अगर माता-पिता अपने बच्चों को अपनी चीजें किसी को देने नहीं कहते तो बच्चे स्वार्थी बन जाते हैं। वे अपनी सारी चीजें अपने पास रखना चाहते हैं और किसी से कुछ भी साझा नहीं करते। माता-पिता को बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि अगर वे किसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसे किसी दूसरे बच्चे के साथ साझा कर देना चाहिए। इससे बच्चों में दूसरों की परवाह करने की आदत विकसित होगी।

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#4 अनुशासन का अभाव अनुशासन बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे उन्हें सही-गलत का पता चलता है और वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। अगर माता-पिता अपने बच्चों को अनुशासन नहीं सिखाते हैं तो वे बड़े होकर स्वार्थी बन जाते हैं। वे दूसरों की परवाह नहीं करते और सिर्फ अपनी जरूरतों पर ध्यान देते हैं। इसलिए, माता-पिता को बच्चों को अनुशासन सिखाना चाहिए, ताकि वे दूसरों की परवाह करें और समाज में सकारात्मक योगदान दें।