दांतों को कमजोर कर सकती हैं ये 5 आदतें, जल्द बदलें
क्या है खबर?
दांतों की देखभाल करना उतना ही जरूरी है, जितना शरीर के अन्य अंगों की। कुछ आदतें हमारे दांतों को कमजोर कर सकती हैं और उन्हें जल्दी सड़न या दर्द का शिकार बना सकती हैं। इस लेख में हम ऐसी ही 5 आदतों के बारे में जानेंगे, जो दांतों को कमजोर कर सकती हैं ताकि आप इनसे बचकर अपने दांतों को स्वस्थ रख सकें और लंबे समय तक चमकदार बनाए रख सकें।
#1
रात को ब्रश न करना
रात को सोने से पहले ब्रश न करने की आदत सबसे आम गलती है, जो दांतों को कमजोर कर सकती है। दिनभर के खाने-पीने के बाद दांतों पर गंदगी जम जाती है, जिसमें कीटाणु पनपते हैं। अगर आप रात को ब्रश नहीं करते तो ये कीटाणु आपके दांतों को धीरे-धीरे कमजोर कर सकते हैं। इसलिए रोज रात को सोने से पहले अपने दांतों को अच्छी तरह साफ करना बहुत जरूरी है।
#2
अधिक मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन करना
अधिक मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन करने से भी दांत कमजोर हो सकते हैं। मीठी चीजें जैसे चॉकलेट, कैंडी या शीतल पेय में शक्कर होती है, जो कीटाणु को बढ़ावा देती है और दांतों की सड़न का कारण बन सकती है। अगर आप इन चीजों का सेवन करते हैं तो अपने बाद तुरंत पानी पीकर या कुल्ला करके अपने मुंह को साफ करें ताकि कीटाणु पनपने का मौका न मिले।
#3
समय-समय पर दांतों की जांच न करवाना
समय-समय पर दांतों की जांच करवाना बहुत जरूरी है ताकि किसी भी समस्या का पता जल्दी चल सके और उसका इलाज समय पर हो सके। अगर आप नियमित जांच नहीं करवाते तो छोटी-सी समस्या बड़ी बन सकती है और आपके दांतों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। दांतों के डॉक्टर आपकी समस्याओं का सही निदान कर सकते हैं और आपको सही सलाह दे सकते हैं, जिससे आप अपने दांतों को स्वस्थ रख सकें।
#4
धूम्रपान करना
धूम्रपान करने वालों को अक्सर यह नहीं पता होता कि इससे उनके दांत कितने ज्यादा प्रभावित होते हैं। धूम्रपान करने वाले लोगों के दांत जल्दी पीले हो जाते हैं, जिससे उनका मुंह भद्दा दिखता है। धूम्रपान करने वालों को दांतों में दर्द और उनकी जड़ों में सूजन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा धूम्रपान करने वालों को मुंह का कैंसर होने का खतरा भी अधिक रहता है।
#5
गर्म-गर्म चीजों का सेवन करना
गर्म-गर्म चीजें जैसे चाय-कॉफी या गर्मा-गर्म सूप पीते समय मुंह में ठंडक पहुंचाने के लिए बर्फ डालकर सेवन करना सही नहीं है क्योंकि इससे मुंह के अंदरूनी हिस्सों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा गर्म चीजों को तुरंत निगलने से भी बचना चाहिए क्योंकि इससे दांतों में दर्द हो सकता है या उनकी जड़ें कमजोर हो सकती हैं। इन आदतों से बचकर आप अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं।