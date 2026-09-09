बेडरूम को और अधिक आरामदायक बना सकती हैं ये 5 आदतें, आजमाएं

बेडरूम में सही रोशनी का होना बहुत जरूरी है। तेज और चुभने वाली रोशनी से बचें और हल्की, आंखों को सुकून देने वाली रोशनी का चयन करें। टेबल लैंप या दीवार पर लगने वाली हल्की रोशनी का इस्तेमाल करें, जो आपके मन को शांत रखने में मदद करेगी।

इसके अलावा खिड़कियों पर हल्के रंग के पर्दे लगाएं ताकि प्राकृतिक रोशनी भी अंदर आ सके। इस प्रकार की रोशनी आपके बेडरूम को आरामदायक और सुकून भरा माहौल देगी।