किडनी की कार्यक्षमता को सुधार सकती हैं ये 5 आदतें, अपनाएं
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किडनी हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है, जो खून को साफ करके शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालती है। रोजमर्रा की कुछ आदतें आपकी किडनी को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती हैं। इस लेख में हम आपको ऐसी ही 5 आदतों के बारे में बताएंगे, जो आपकी किडनी की कार्यक्षमता को सुधार सकती हैं और आपको स्वस्थ रख सकती हैं। इन आदतों को अपनाकर आप किडनी को बेहतर तरीके से काम करने में मदद कर सकते हैं।
#1
पर्याप्त पानी पीना
पानी पीना सबसे आसान और असरदार तरीका है, जिससे आप अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। रोजाना 8-10 गिलास पानी पीने से खून साफ होता है और हानिकारक पदार्थ बाहर निकलते हैं। इससे पेशाब संबंधित संक्रमण का खतरा भी कम होता है और किडनी पर दबाव नहीं पड़ता। पर्याप्त पानी पीने से पाचन सही रहता है और शरीर में नमी बनी रहती है, जिससे आप तरोताजा महसूस करते हैं।
#2
संतुलित खाना खाना
संतुलित खाना किडनी के लिए बहुत जरूरी है। अपने खाने में फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन शामिल करें। नमक और शक्कर की मात्रा कम रखें ताकि आपका रक्तचाप सही बना रहे और किडनी पर कोई अतिरिक्त दबाव न पड़े। हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, दालें और अंकुरित अनाज आपके खाने का हिस्सा होना चाहिए। इसके अलावा कम चर्बी वाले दूध के उत्पादों का सेवन भी फायदेमंद होता है। इस तरह का खाना आपकी किडनी को स्वस्थ रखता है।
#3
नियमित व्यायाम करें
नियमित व्यायाम करने से न केवल आपका वजन नियंत्रित रहता है बल्कि यह आपके शरीर की रक्त संचार प्रणाली को भी बेहतर बनाता है। रोजाना 30 मिनट तक तेज चलना, दौड़ना या साइकिल चलाना आपकी किडनी के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा योग और ध्यान भी आपकी मानसिक शांति के लिए अच्छे होते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से आपकी किडनी को लाभ पहुंचाते हैं। इन सभी गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
#4
धूम्रपान और शराब से बचें
धूम्रपान और शराब दोनों ही आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं, खासकर कि ये आपकी किडनी पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं। धूम्रपान से रक्तचाप बढ़ता है और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचता है, जिससे किडनी को काम करने में कठिनाई होती है। शराब का ज्यादा सेवन भी लीवर के साथ-साथ किडनी को प्रभावित करता है। इसलिए इन आदतों को छोड़ना बहुत जरूरी है ताकि आपकी किडनी सही तरीके से काम कर सके।
#5
समय पर सोना
समय पर सोना और जागना आपके शरीर की आंतरिक घड़ी को संतुलित रखता है, जिससे सभी अंग सही तरीके से काम करते हैं। रात को 7-8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है ताकि आपका शरीर पूरी तरह से आराम कर सके और अगली सुबह तरोताजा महसूस कर सके। अच्छी नींद लेने से मानसिक शांति मिलती है, जिससे आप दिनभर ऊर्जावान रहते हैं और आपकी किडनी भी बेहतर तरीके से काम करती है।