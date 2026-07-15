मोतियाबिंद की समस्या को धीमा करने में मदद कर सकती हैं ये 5 आदतें
क्या है खबर?
आंखों की रोशनी को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में से एक मोतियाबिंद है। यह स्थिति आंखों के लेंस में धुंधलापन पैदा करती है, जिससे देखने में कमी आती है। सही जीवनशैली और कुछ सरल आदतें अपनाकर इस बीमारी के खतरे को कम किया जा सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी आदतें बताने जा रहे हैं, जिनसे आप मोतियाबिंद की समस्या को धीमा कर सकते हैं और अपनी आंखों की सेहत बनाए रख सकते हैं।
#1
धूप से बचाव करें
सूरज की किरणें आंखों के लिए हानिकारक हो सकती हैं। ये किरणें आंखों के लेंस को नुकसान पहुंचाकर मोतियाबिंद का कारण बन सकती हैं। इसलिए जब भी आप बाहर जाएं, धूप के चश्मे पहनें जो किरणों से आपकी आंखों को बचाएं।
इससे आपकी आंखें इन हानिकारक किरणों से सुरक्षित रहेंगी और मोतियाबिंद का खतरा भी कम होगा।
इसके अलावा चश्मे पहनने से आंखों में आराम भी महसूस होगा और आप धूप के संपर्क में आने से बच सकेंगे।
#2
संतुलित आहार लें
आपका खाना आपकी आंखों की सेहत पर बड़ा असर डाल सकता है। विटामिन-C, विटामिन-E, जिंक और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर खाना आपकी आंखों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है।
हरी सब्जियां, गाजर, संतरे, अखरोट और मछली जैसी चीजें अपनी खुराक में शामिल करें। इन पोषक तत्वों से भरपूर खाना आपकी दृष्टि को बेहतर बनाए रखेगा और मोतियाबिंद का खतरा भी कम होगा।
सेहतमंद खाना आपकी आंखों की रोशनी बनाए रखेगा और आप अच्छा महसूस करेंगे।
#3
धूम्रपान छोड़ें
धूम्रपान न केवल फेफड़ों बल्कि आंखों के लिए भी हानिकारक है। धूम्रपान करने वालों में मोतियाबिंद होने का खतरा अधिक होता है।
धूम्रपान से शरीर में हानिकारक तत्वों का स्तर बढ़ता है, जिससे आंखों में सूजन होती है और मोतियाबिंद का खतरा बढ़ता है।
धूम्रपान छोड़ने से न केवल आपकी सामान्य सेहत सुधरती है बल्कि आपकी आंखों की सेहत भी बेहतर होती है। इससे आपकी दृष्टि साफ रहती है और आप अच्छा महसूस करते हैं।
#4
नियमित जांच कराएं
नियमित आंखों की जांच कराना बहुत जरूरी है ताकि समय रहते किसी भी समस्या का पता चल सके।
डॉक्टर समय-समय पर आपकी आंखों की स्थिति का पता लगाकर उचित सलाह दे सकते हैं जिससे आपको सही उपचार मिल सकेगा।
इसके अलावा नियमित जांच से आपको अपनी आंखों की सेहत का भी पता चलता रहेगा और आप किसी भी संभावित खतरे से पहले ही सजग हो सकेंगे। इससे आपकी दृष्टि बेहतर बनी रहेगी और मोतियाबिंद का खतरा कम होगा।
#5
स्क्रीन टाइम कम करें
आजकल कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने से आंखों पर दबाव पड़ता है जिससे मोतियाबिंद होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश करें कि स्क्रीन पर ज्यादा देर तक न देखें और बीच-बीच में आराम लेते रहें।
इसके अलावा स्क्रीन देखते समय सही दूरी बनाए रखें और अच्छी रोशनी में काम करें।
इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपनी आंखों की सेहत का ध्यान रख सकते हैं और मोतियाबिंद जैसी समस्याओं से बच सकते हैं।