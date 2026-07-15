मोतियाबिंद की समस्या को धीमा करने वाली आदतें

मोतियाबिंद की समस्या को धीमा करने में मदद कर सकती हैं ये 5 आदतें

लेखन अंजली 02:08 pm Jul 15, 202602:08 pm

क्या है खबर?

आंखों की रोशनी को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में से एक मोतियाबिंद है। यह स्थिति आंखों के लेंस में धुंधलापन पैदा करती है, जिससे देखने में कमी आती है। सही जीवनशैली और कुछ सरल आदतें अपनाकर इस बीमारी के खतरे को कम किया जा सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी आदतें बताने जा रहे हैं, जिनसे आप मोतियाबिंद की समस्या को धीमा कर सकते हैं और अपनी आंखों की सेहत बनाए रख सकते हैं।