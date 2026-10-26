बच्चों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती हैं ये 5 आदतें, आज से ही अपनाएं
क्या है खबर?
बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए दिनचर्या में कुछ जरूरी आदतें शामिल करना बहुत जरूरी है। ये आदतें न केवल बच्चों के शारीरिक विकास में मदद करती हैं, बल्कि उनकी मानसिक स्थिति को भी बेहतर बनाती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताएंगे, जिन्हें रोजाना अपनाकर आप अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं। इन आदतों से बच्चे न केवल तंदरुस्त रहेंगे, बल्कि उनमें आत्मविश्वास और सकारात्मकता भी बढ़ेगी।
#1
सुबह की सैर या हल्की कसरत
सुबह की सैर या हल्की-फुल्की कसरत बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इससे उनका शरीर सक्रिय रहता है और वे दिनभर ऊर्जावान महसूस करते हैं।
आप अपने बच्चे को पार्क ले जा सकते हैं या घर के सामने कुछ मिनट के लिए दौड़ने को कह सकते हैं।
इसके अलावा आप उनके साथ कुछ आसान योगासन या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं, जिससे उनका शरीर लचीला और मजबूत रहेगा।
#2
संतुलित खाना का महत्व समझाएं
बच्चों को संतुलित खाना देना बहुत जरूरी है। उनके खाने में फल, सब्जियां, अनाज और प्रोटीन शामिल करें ताकि वे सभी जरूरी पोषक तत्व प्राप्त कर सकें।
जंक फूड से दूर रखें और घर का बना खाना ही दें। बच्चों को पानी पीने की आदत डालें और मीठे पेय पदार्थों से बचने के लिए प्रेरित करें।
इसके अलावा उन्हें समय-समय पर छोटे-छोटे भोजन भी कराएं ताकि उनकी ऊर्जा बनी रहे और वे तंदुरुस्त रहें।
#3
हाथ धोने की आदत डालें
हाथ धोना एक सरल लेकिन बहुत अहम आदत है, जो बच्चों को कई बीमारियों से बचा सकती है। उन्हें सिखाएं कि खाने से पहले, बाथरूम जाने के बाद और बाहर खेलने के बाद हाथ धोना कितना जरूरी है।
साबुन और पानी का सही उपयोग कैसे करना चाहिए, यह भी उन्हें बताएं। इसके अलावा उन्हें हाथ साफ करने वाले तरल का उपयोग करने की आदत भी डालें, खासकर जब वे बाहर हों।
#4
पर्याप्त आराम करें
आराम हमारे शरीर की मरम्मत करने का काम करता है, इसलिए बच्चों को पर्याप्त आराम करना बहुत जरूरी है।
छोटे बच्चों को 10-12 घंटे की नींद की जरूरत होती है, जबकि बड़े बच्चों को 8-10 घंटे की नींद लेनी चाहिए। सोने और जागने का समय नियमित रखें ताकि उनका शरीर एक निश्चित रूटीन में आ जाए।
इसके अलावा उन्हें सोने से पहले किताब पढ़ने की आदत डालें ताकि वे आराम से सो सकें।
#5
स्क्रीन का समय सीमित करें
आजकल बच्चे टीवी या मोबाइल स्क्रीन पर बहुत समय बिताते हैं, जिससे उनकी आंखों पर असर पड़ सकता है और उनकी आंखें कमजोर हो सकती हैं।
इसलिए स्क्रीन का समय सीमित करना बहुत जरूरी है। बच्चों को बाहर खेलकूद या पढ़ाई आदि गतिविधियों में व्यस्त रखें ताकि उनका ध्यान स्क्रीन पर न जाए।
इन सरल टिप्स को अपनाकर आप अपने बच्चों को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रख सकते हैं।