हृदय को नुकसान पहुंचाने वाली आदतें

हृदय को नुकसान पहुंचा सकती हैं ये 5 आदतें, जानिए कैसे इनसे बचें

लेखन अंजली 05:06 pm Jun 27, 202605:06 pm

क्या है खबर?

हृदय हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है और इसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। कुछ आदतें हमारे हृदय को अनजाने में काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाई जाने वाली कुछ आदतें हृदय स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती हैं। इस लेख में हम आपको ऐसी ही कुछ सामान्य आदतों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपका हृदय स्वस्थ रहे और आप लंबी उम्र जी सकें।