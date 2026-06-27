हृदय को नुकसान पहुंचा सकती हैं ये 5 आदतें, जानिए कैसे इनसे बचें
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हृदय हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है और इसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। कुछ आदतें हमारे हृदय को अनजाने में काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाई जाने वाली कुछ आदतें हृदय स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती हैं। इस लेख में हम आपको ऐसी ही कुछ सामान्य आदतों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपका हृदय स्वस्थ रहे और आप लंबी उम्र जी सकें।
#1
नमक का ज्यादा सेवन
नमक का ज्यादा सेवन दिल के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। ज्यादा नमक खाने से खून का दबाव बढ़ता है, जिससे दिल पर जोर पड़ता है और दिल की बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए रोजाना 2,300 मिलीग्राम से ज्यादा नमक न लें। इसके लिए आप अपने खाने में कम नमक डालें और पैक किए गए खाने से दूर रहें, क्योंकि इनमें भी ज्यादा मात्रा में नमक होता है।
#2
धूम्रपान करना
धूम्रपान करना न केवल फेफड़ों बल्कि दिल के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। धूम्रपान करने से खून की नलियों में सूजन आती है, जिससे खून का दबाव बढ़ता है और दिल पर जोर पड़ता है। इसके अलावा धूम्रपान से शरीर में तनाव और सूजन बढ़ता है, जो दिल की बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इसलिए अगर आप धूम्रपान करते हैं तो आज ही इसे छोड़ने का प्रयास करें और स्वस्थ जीवन जीएं।
#3
अधिक शराब पीना
अधिक शराब पीने से शरीर में चर्बी जमा होती है, जो कि दिल की बीमारियों का मुख्य कारण हो सकती है। इसके अलावा शराब पीने से खून का दबाव भी अस्थिर होता रहता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए शराब का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। बेहतर होगा अगर आप शराब से पूरी तरह परहेज रखें ताकि आपका दिल स्वस्थ रहे और आप लंबी उम्र जी सकें।
#4
कम सोना
नींद पूरी न होने पर शरीर ठीक से काम नहीं कर पाता और इससे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनमें दिल की बीमारियां भी शामिल हैं। नींद पूरी नहीं होने पर शरीर में तनाव का स्तर बढ़ जाता है, जो तनाव और खून के दबाव जैसी समस्याओं का कारण बनता है। इसलिए रोजाना 7-8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है ताकि आपका दिल स्वस्थ रहे और आप लंबी उम्र जी सकें।
#5
शारीरिक सक्रियता की कमी
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग शारीरिक सक्रियता पर ध्यान नहीं देते, जो कि बहुत गलत है। शारीरिक सक्रियता न होने से शरीर में खून का संचार ठीक से नहीं होता, जिससे कई समस्याएं होती हैं, जिनमें दिल की बीमारियां भी शामिल हैं। रोजाना कुछ मिनट टहलना या हल्की-फुल्की कसरत करना आपके दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। इन आदतों को अपनाकर आप अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं।