त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं ये 5 आदतें, आज से छोड़ दें
क्या है खबर?
हम अपनी त्वचा का ख्याल रखने के लिए कई तरह के त्वचा देखभाल उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर अनजाने में कुछ ऐसी आदतें कर बैठते हैं, जो त्वचा के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। इनसे त्वचा की चमक फीकी पड़ सकती है और कई समस्याएं हो सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताते हैं, जो त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं।
#1
चेहरे को बार-बार छूना
चेहरे को बार-बार छूने की आदत से बचना चाहिए। हाथों में गंदगी और कीटाणु होते हैं, जो जब आप अपने चेहरे को छूते हैं तो त्वचा पर चिपक जाते हैं, जिससे मुंहासे और अन्य समस्याएं हो सकती हैं।
इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर रखी चीजें जैसे दरवाजे के हैंडल, रेलिंग और मेज पर भी कीटाणु होते हैं, जिनसे संक्रमण का खतरा रहता है। इसलिए इन चीजों को छूने के बाद हाथों को धोना जरूरी है।
#2
कम पानी पीना
शरीर के साथ-साथ त्वचा के लिए भी पानी बहुत जरूरी है।
रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी न पीने से त्वचा को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इससे त्वचा सूख सकती है और उस पर समय से पहले झुर्रियां पड़ सकती हैं।
इसके अतिरिक्त त्वचा पर खिंचाव भी महसूस हो सकता है। इसलिए रोजाना कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं।
#3
सोने से पहले मेकअप साफ न करना
अगर आप उन लोगों में से एक हैं, जो सोने से पहले अपना मेकअप साफ नहीं करते हैं तो आज से ऐसा करना छोड़ दें।
मेकअप छोड़कर सोने से त्वचा के छिद्र बंद हो सकते हैं, जिससे मुंहासे और अन्य समस्याएं हो सकती हैं।
इसके अतिरिक्त मेकअप के कारण त्वचा की प्राकृतिक चमक भी फीकी पड़ सकती है। इसलिए सोने से पहले हमेशा अपना मेकअप साफ करें और चेहरे को अच्छी तरह से धोएं।
#4
धूप में निकलते समय सनस्क्रीन न लगाना
सनस्क्रीन सिर्फ गर्मियों के लिए नहीं होती, बल्कि हर मौसम में इसका इस्तेमाल जरूरी है।
धूप में निकलते समय सनस्क्रीन न लगाने से आपकी त्वचा पर सूरज की हानिकारक किरणें पड़ सकती हैं, जिससे त्वचा पर दाग-धब्बे और झुर्रियां पड़ सकती हैं।
इसलिए चाहे मौसम कैसा भी हो, घर से बाहर निकलने से पहले अपने चेहरे पर अच्छी गुणवत्ता वाली सनस्क्रीन जरूर लगाएं।
#5
पर्याप्त नींद न लेना
पर्याप्त नींद न लेने से न केवल आपकी सेहत प्रभावित होती है, बल्कि आपकी त्वचा भी खराब हो सकती है।
नींद की कमी से आंखों के नीचे काले घेरे हो सकते हैं और त्वचा की चमक भी फीकी पड़ सकती है।
इसलिए रोजाना 7-8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। अगर आप इन आदतों को सुधारने की कोशिश करेंगे तो आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार रहेगी।