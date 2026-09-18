त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं ये 5 आदतें, आज से छोड़ दें

चेहरे को बार-बार छूने की आदत से बचना चाहिए। हाथों में गंदगी और कीटाणु होते हैं, जो जब आप अपने चेहरे को छूते हैं तो त्वचा पर चिपक जाते हैं, जिससे मुंहासे और अन्य समस्याएं हो सकती हैं।

इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर रखी चीजें जैसे दरवाजे के हैंडल, रेलिंग और मेज पर भी कीटाणु होते हैं, जिनसे संक्रमण का खतरा रहता है। इसलिए इन चीजों को छूने के बाद हाथों को धोना जरूरी है।