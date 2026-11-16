ये 5 आदतें आपके पाचन को कर सकती हैं प्रभावित, आज से छोड़ें

खाना अच्छे से न चबाने पर यह ठीक से पच नहीं पाता। इससे पेट में गैस बन सकती है और आपको अपच हो सकती है। इसलिए हर निवाले को अच्छे से चबाकर खाएं ताकि यह आसानी से पच सके।

अच्छे से चबाने से न केवल आपका पाचन बेहतर होता है बल्कि यह खाने के स्वाद को भी बढ़ाता है।

इसके अलावा अच्छे से चबाने से आपको भरे रहने का एहसास भी होता है, जिससे आप अधिक नहीं खाते।