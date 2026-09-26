एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं ये 5 फल, डाइट में करें शामिल

ब्लूबेरी में एंथोसायनिन नामक तत्व होते हैं, जो इसे एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर बनाते हैं। ये तत्व ब्लूबेरी को नीला रंग देते हैं और शरीर में एंटी-ऑक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़ाते हैं।

इसमें विटामिन-C, विटामिन-K, पोटेशियम और फाइबर भी होते हैं। ये सभी पोषक तत्व मिलकर हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद करते हैं।

ब्लूबेरी का सेवन आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है।