फेफड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक हो सकते हैं ये 5 खाद्य पदार्थ
क्या है खबर?
फेफड़े शरीर के अहम अंगों में से एक हैं, जिनका सही तरीके से काम करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा करने में मदद करते हैं। हालांकि, खराब खान-पान और दूषित हवा के संपर्क में आने से फेफड़ों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। ऐसे में अगर आप अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इन 5 खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें।
#1
टमाटर
टमाटर में ऐसे तत्व होते हैं जो फेफड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।
टमाटर में विटामिन-C और एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो फेफड़ों को कई तरह की बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं।
रोजाना एक टमाटर का सेवन करें या सलाद में टमाटर के कुछ टुकड़े जरूर मिलाएं। आप चाहें तो सूप या किसी सब्जी में भी टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
#2
हरी पत्तेदार सब्जियां
पालक, मेथी, पत्ते वाली गोभी और हरी सरसों जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां फेफड़ों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती हैं।
इन सब्जियों में ऐसे तत्व होते हैं जो धूम्रपान से होने वाले फेफड़ों के कैंसर के जोखिम को कम कर सकते हैं।
इसके अलावा ये सब्जियां फाइबर का भी अच्छा स्रोत हैं, जो पाचन को ठीक रखने में मदद करता है।
#3
सेब
सेब में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं।
सेब में एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो फेफड़ों की कार्यक्षमता को सुधार सकते हैं और कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं।
रोजाना एक सेब का सेवन करें या किसी भी तरह से इसे अपनी डाइट में शामिल करें।
#4
जैतून का तेल
जैतून का तेल एक ऐसा तेल है, जो फेफड़ों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो फेफड़ों के कैंसर के जोखिम को कम करने में सहायक हो सकते हैं।
जैतून के तेल में मौजूद गुण फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकते हैं।
लाभ के लिए खाने के लिए जैतून के तेल का इस्तेमाल करें।
#5
हल्दी
हल्दी में एक खास तत्व होता है, जो फेफड़ों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। हल्दी में ऐसे गुण होते हैं जो फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं।
रोजाना एक गिलास दूध में एक चौथाई चम्मच हल्दी मिलाकर पीएं या फिर किसी अन्य तरीके से हल्दी को अपनी डाइट में शामिल करें।