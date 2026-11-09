फेफड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक खाद्य पदार्थ

फेफड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक हो सकते हैं ये 5 खाद्य पदार्थ

लेखन अंजली 05:52 pm Nov 09, 202605:52 pm

क्या है खबर?

फेफड़े शरीर के अहम अंगों में से एक हैं, जिनका सही तरीके से काम करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा करने में मदद करते हैं। हालांकि, खराब खान-पान और दूषित हवा के संपर्क में आने से फेफड़ों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। ऐसे में अगर आप अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इन 5 खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें।