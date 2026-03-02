ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने के लिए डाइट में शामिल करें ये खाद्य पदार्थ

#1 पालक पालक में मौजूद फाइबर और एंटी-ऑक्सीडेंट ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। पालक में ऐसे तत्व होते हैं, जो इंसुलिन के स्तर को संतुलित करके ब्लड शुगर को कम करने में सहायता कर सकते हैं। इसके अलावा पालक में पाया जाने वाला फाइबर पाचन को बेहतर बनाने और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी योगदान देता है। इसे खाने से आयरन भी मिलता है।

#2 ब्रोकली ब्रोकली में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर में सूजन को कम करने और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। एक शोध के अनुसार, ब्रोकली में मौजूद तत्व शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज को कम करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा यह सब्जी शरीर की सूजन को भी काफी कम कर देती है, जिसके परिणामस्वरूप ब्लड शुगर का स्तर बढ़ने से रुक जाता है। इसे उबालकर या स्टीम करके खाना सबसे अच्छा रहता है।

#3 अलसी के बीज अलसी के बीजों में फाइबर और एंटी-ऑक्सीडेंट होते हैं, जिनके जरिए ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित किया जा सकता है। शोध बताते हैं कि अलसी के बीजों में मौजूद तत्व शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज को कम करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा इस खाद्य पदार्थ में मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाने और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मददगार होते हैं। इन्हें रोजाना सुबह या रात को पानी में भिगोकर पिएं।

#4 दालचीनी दालचीनी एक पौष्टिक मसाला है, जो खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ ब्लड शुगर के स्तर को भी कम करता है। अन्य अध्ययनों से पता चलता है कि यह कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले पाचक एंजाइमों को अवरुद्ध करता है। इसके साथ ही यह भोजन के बाद ब्लड शुगर के स्तर को कम कर सकता है। इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर में ग्लूकोज को कम करने में बहुत सहायक साबित होते हैं।